Kiosko

La Casa de los Famosos México

'La Casa de los Famosos México' revela al equipo de conductores de su cuarta temporada

Conforme va pasando el tiempo, vamos conociendo más detalles de uno de los reality shows más vistos del país.

'La Casa de los Famosos México' revela al equipo de conductores de su cuarta temporada

'La Casa de los Famosos México' revela al equipo de conductores de su cuarta temporada

DANIELA ALMAGUER
Agrega a El Siglo de Durango en Google

La cuenta regresiva para el estreno de "La Casa de los Famosos México" ya comenzó y la producción confirmó al equipo de conductores que acompañará la cuarta temporada del reality, que llegará a la pantalla el próximo 26 de julio con una cobertura multiplataforma y transmisión ininterrumpida.

Al frente de las galas principales regresará Galilea Montijo, quien volverá a conducir las noches de nominación y eliminación, consolidándose como el rostro principal del exitoso formato.

¿Quiénes más estarán?

Las emisiones diarias de lunes, martes, jueves y viernes estarán nuevamente a cargo de Odalys Ramírez y Diego de Erice, quienes presentarán los momentos más destacados de la convivencia entre los habitantes.

Por su parte, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff repetirán como conductores de las pregalas y postgalas exclusivas para ViX, donde analizarán, con su característico estilo desenfadado, todo lo que ocurra dentro de la casa.

A este equipo se suma nuevamente Marie Claire Harp, conocida como "La Informatrix", quien será la encargada de recopilar y presentar las reacciones que se generen en redes sociales alrededor del programa.


Comienza la revelación de los habitantes


La producción anunció que del 5 al 19 de julio se darán a conocer, uno a uno, los famosos que integrarán esta nueva edición. Cada participante será presentado mediante un programa especial en ViX y en las redes sociales oficiales del reality, donde compartirán sus expectativas, temores y las razones por las que decidieron aceptar el reto.


Además de la transmisión en las estrellas, Canal 5, Canal 9 y ViX, el público podrá seguir el contenido exclusivo a través de las plataformas digitales e incluso participar en la dinámica del programa mediante el canal oficial de WhatsApp y los códigos QR que aparecerán durante las emisiones.


Con nuevos habitantes, cobertura las 24 horas y un equipo de conductores ya consolidado, "La Casa de los Famosos México" se prepara para regresar a la televisión como una de las producciones más esperadas del verano.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: participantes La Casa de los Famosos México conductores equipo, conductores, Casa, Famosos

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Kiosko
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas