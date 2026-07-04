'La Casa de los Famosos México' revela al equipo de conductores de su cuarta temporada

La cuenta regresiva para el estreno de "La Casa de los Famosos México" ya comenzó y la producción confirmó al equipo de conductores que acompañará la cuarta temporada del reality, que llegará a la pantalla el próximo 26 de julio con una cobertura multiplataforma y transmisión ininterrumpida.

Al frente de las galas principales regresará Galilea Montijo, quien volverá a conducir las noches de nominación y eliminación, consolidándose como el rostro principal del exitoso formato.

¿Quiénes más estarán?

Las emisiones diarias de lunes, martes, jueves y viernes estarán nuevamente a cargo de Odalys Ramírez y Diego de Erice, quienes presentarán los momentos más destacados de la convivencia entre los habitantes.

Por su parte, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff repetirán como conductores de las pregalas y postgalas exclusivas para ViX, donde analizarán, con su característico estilo desenfadado, todo lo que ocurra dentro de la casa.

A este equipo se suma nuevamente Marie Claire Harp, conocida como "La Informatrix", quien será la encargada de recopilar y presentar las reacciones que se generen en redes sociales alrededor del programa.

Comienza la revelación de los habitantes

La producción anunció que del 5 al 19 de julio se darán a conocer, uno a uno, los famosos que integrarán esta nueva edición. Cada participante será presentado mediante un programa especial en ViX y en las redes sociales oficiales del reality, donde compartirán sus expectativas, temores y las razones por las que decidieron aceptar el reto.

Además de la transmisión en las estrellas, Canal 5, Canal 9 y ViX, el público podrá seguir el contenido exclusivo a través de las plataformas digitales e incluso participar en la dinámica del programa mediante el canal oficial de WhatsApp y los códigos QR que aparecerán durante las emisiones.

Con nuevos habitantes, cobertura las 24 horas y un equipo de conductores ya consolidado, "La Casa de los Famosos México" se prepara para regresar a la televisión como una de las producciones más esperadas del verano.