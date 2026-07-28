La Casa de Piedra, en abandono tras 'promesas' de su rescate en Durango

Entre los antiguos patios del ferrocarril de Durango permanece en pie una construcción que ha sobrevivido a más de un siglo de transformaciones urbanas. Sus gruesos muros de piedra resguardan parte de la historia ferroviaria de la ciudad, aunque hoy el abandono amenaza con borrar ese legado.

Conocida popularmente como la Casa de Piedra, la edificación se ubica dentro del entorno de la Antigua Estación del Ferrocarril, por el lado del bulevar Gómez Morín, en la zona conocida como Estación Central. Forma parte del conjunto ferroviario histórico que comenzó a operar tras la llegada del tren a Durango, el 12 de noviembre de 1892, un hecho que marcó el desarrollo económico de la entidad al impulsar el comercio, la minería y la actividad forestal.

Además, este edificio es reconocido como uno de los inmuebles históricos más antiguos que sobreviven del antiguo complejo ferroviario.

UN PATRIMONIO EN RIESGO

Pese a su valor histórico, la Casa de Piedra presenta un evidente deterioro. El inmueble luce cubierto con grafiti en gran parte de sus muros, acumula basura en sus alrededores y muestra señales de vandalismo que contrastan con la importancia patrimonial del lugar.

Además, varias zonas presentan daños visibles por el paso del tiempo. Los muros muestran desgaste, existen afectaciones en diversos elementos constructivos y la falta de mantenimiento durante décadas ha acelerado el deterioro del edificio.

De acuerdo con lo observado en el inmueble, la ausencia de una intervención integral mantiene en riesgo uno de los espacios históricos más representativos del patrimonio ferroviario de Durango.

Incluso, de manera no oficial, personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Durango ha señalado que la Casa de Piedra requiere trabajos de restauración o, al menos, mantenimiento preventivo para evitar que continúe deteriorándose, ya que varias de sus áreas presentan daños ocasionados por el vandalismo y la falta de conservación.

LA PROMESA DE SU RESCATE

En noviembre de 2023 surgió una nueva expectativa para el inmueble cuando el gobernador Esteban Villegas Villarreal y la secretaria de Turismo del Estado, Elisa Haro Ruiz, anunciaron la intención de rehabilitar el edificio histórico.

En ese momento se informó que ya se realizaban estudios para conocer las condiciones físicas del inmueble e incluso se planteó la posibilidad de convertirlo en sede de oficinas de la Secretaría de Turismo.

Sin embargo, casi tres años después de aquel anuncio, la restauración integral sigue pendiente y el inmueble continúa deteriorándose sin que los trabajos prometidos hayan comenzado.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD

La Casa de Piedra volvió a ser incluida en 2025 dentro del proyecto Estación Central, impulsado por el Gobierno del Estado para recuperar el antiguo corredor ferroviario de la ciudad.

En papel, el plan contempla la rehabilitación de este edificio, así como de bodegas y otros inmuebles históricos del complejo ferroviario para integrarlos a un nuevo espacio urbano, cultural y recreativo.

No obstante, mientras el proyecto continúa en espera de concretarse, la realidad del inmueble sigue siendo la misma, muros vandalizados, graffiti, suciedad y un deterioro que avanza con el paso del tiempo.

A más de 130 años de la llegada del ferrocarril a Durango, la Casa de Piedra permanece como un recordatorio de la historia ferroviaria de la ciudad, pero también de la deuda que aún existe con la conservación de su patrimonio.