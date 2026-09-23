La causa de muerte de Hayden Panettiere es oficialmente un 'accidente'

A poco más de un mes de que falleciera la actriz Hayden Panettiere, de 36 años, la Oficina del Forense del condado de Greenville, Carolina del Sur, dio a conocer la causa oficial de su fallecimiento, una sobredosis accidental provocada por los efectos tóxicos de una combinación de sustancias, entre ellas el fentanilo. El reporte toxicológico también detectó 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina en su organismo.

La actriz, conocida por sus actuaciones en filmes como “Triunfos robados” o “Scream”, fue encontrada inconsciente en el departamento donde se alojaba temporalmente en Greenville. De acuerdo con el informe, una llamada al 911 alertó sobre un posible paro cardiaco alrededor de las 13:51 horas del 16 de agosto; los servicios de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarla durante más de 40 minutos, pero finalmente fue declarada muerta a las 14:32 horas. La autopsia no encontró signos de traumatismo que hubieran contribuido a su fallecimiento.

¿QUÉ HABÍA INGERIDO?

El informe también detalló que, además del fentanilo, se encontraron 4-ANPP, un compuesto relacionado con la fabricación de esta sustancia; alprazolam, un medicamento utilizado para tratar la ansiedad; metocarbamol, un relajante muscular, y quetiapina, un fármaco empleado para tratar distintos trastornos psiquiátricos. La presencia de estas sustancias llevó al forense a determinar que los efectos tóxicos de la combinación provocaron la muerte de la actriz, considerada de manera oficial como accidental.

La noticia pone fin a varias semanas de incertidumbre alrededor del fallecimiento de quien alcanzó reconocimiento internacional por sus trabajos en series como “Heroes” y “Nashville”. La investigación policial, sin embargo, continúa abierta, por lo que todavía podrían darse a conocer nuevos detalles sobre las circunstancias que rodearon sus últimas horas.