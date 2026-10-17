La cinta 'Animales' de Ben Affleck es acabada por la crítica

La nueva película de Ben Affleck, “Animales”, llegó a Netflix con una historia de secuestros, secretos familiares y decisiones límite que ponen a prueba la moral de sus personajes.

El actor no solo encabeza el reparto, sino que también dirige esta producción, un thriller criminal que combina la tensión de una investigación con el lado más oscuro de las ambiciones políticas.

Estrenada en la plataforma hace tan solo unos días, la cinta reúne a un elenco reconocido de Hollywood y talento mexicano, una premisa que ha despertado ya la curiosidad, debido al desarrollo de su historia y la fuerza de su desenlace.

Una trama contra las reglas

La historia sigue a Mark Kimball, interpretado por Affleck, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles cuya vida personal y carrera política quedan amenazadas cuando se produce el secuestro de un niño. La búsqueda del dinero para pagar el rescate abre una red de engaños y conflictos que involucra a su familia y a las personas que trabajan para él.

El caso adquiere una dimensión todavía más compleja cuando la identidad del menor secuestrado se convierte en una pieza central del conflicto. A partir de ahí, la película explora las diferencias de poder, las apariencias sociales y las decisiones que pueden tomarse cuando el miedo se impone sobre la razón.

En lugar de limitarse a una persecución policial, “Animales” coloca a sus personajes ante una crisis que amenaza con destruir sus relaciones y exponer secretos que preferirían mantener ocultos.

Un reparto reconocido

Además de protagonizar la cinta, Ben Affleck asume la dirección y participa en el guion, en una producción respaldada por Artists Equity, la compañía que fundó junto con Matt Damon.

El reparto incluye a Kerry Washington, quien interpreta a la esposa de Kimball; Gillian Anderson y Steven Yeun, dos figuras reconocidas por sus trabajos en cine y televisión. También participan los actores mexicanos Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz, quienes aportan una perspectiva importante a la historia a través de personajes vinculados con el entorno doméstico de la familia protagonista.

Méndez interpreta a Ramón Valle, mientras que Paz da vida a Cecilia Trujillo. Sus personajes forman parte del conflicto que se desencadena alrededor del secuestro y permiten que la película aborde las diferencias sociales y la experiencia de las comunidades latinas en Estados Unidos.

¿Acabada por la crítica?

La recepción de “Animales” ha sido mayoritariamente desfavorable entre los críticos. El portal Rotten Tomatoes registraba un 32 por ciento de aprobación de la crítica, con 71 reseñas, mientras que la valoración del público se situaba en 39 por ciento, con más de 500 calificaciones. Estas cifras pueden cambiar conforme se incorporen nuevas opiniones.

Sin embargo, medios especializados han señalado que la película plantea un dilema moral con potencial dramático, aunque reconocen que se queda corta en energía narrativa y profundidad emocional.

En una línea similar, The Guardian criticó que el thriller resulta poco memorable y demasiado parecido a otras producciones del género.

Entre los aspectos que pueden despertar interés están el elenco, la participación de Affleck detrás de cámaras y la presencia de personajes mexicanos en una historia que cruza el suspenso criminal con las desigualdades sociales.

¿Vale la pena verla?

A pesar de las críticas, “Animales” puede resultar atractiva para quienes disfrutan las historias de secuestros, los dilemas éticos y los relatos en los que las apariencias esconden conflictos más profundos.

La participación de Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz también añade interés para el público mexicano, al colocar a personajes latinos en el centro de una crisis que pone en evidencia las diferencias económicas y sociales entre las familias involucradas.

Con una duración aproximada de 106 minutos, la cinta es un thriller criminal con conflictos familiares y políticos que sin duda es ideal para ver un domingo por la tarde. Eso sí, conviene acercarse sin esperar necesariamente uno de los trabajos más sólidos de Affleck como director.