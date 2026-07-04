La conducción estratégica del Estado como condición del progreso nacional

El progreso nacional no depende únicamente de programas económicos, inversiones públicas o decisiones de gobierno. Depende, sobre todo, de la capacidad del Estado para mantener un rumbo, anticipar riesgos y asegurar que las decisiones coyunturales no contradigan los intereses permanentes de la Nación. Los países que sostienen su desarrollo no improvisan cada sexenio: construyen mecanismos de conducción estratégica que vinculan planeación, inteligencia y seguridad nacional. Cuando esa conducción se debilita, el desarrollo pierde continuidad, la política pública se fragmenta y el Estado administra problemas en lugar de dirigir el futuro.

México conoció esta lógica desde hace varias décadas. A partir de 1980 comenzaron a fortalecerse mecanismos de planeación estratégica orientados a vincular los objetivos nacionales permanentes con la conducción del Estado. En 1982 esa visión incorporó un análisis sistemático de la situación nacional e internacional, con el propósito de identificar riesgos, oportunidades, objetivos y políticas nacionales. No se trataba solamente de planear el desarrollo económico, sino de construir una visión integral sobre la seguridad, la estabilidad, la soberanía y el progreso del país. Esa experiencia mostró que la conducción estratégica no es abstracción doctrinal, sino función indispensable para gobernar con sentido histórico.

La diferencia entre Estado, gobierno y régimen adquiere aquí especial relevancia. El Estado preserva los intereses permanentes de la Nación y mantiene las capacidades institucionales para garantizar su continuidad. El gobierno administra temporalmente esas capacidades mediante políticas públicas y decisiones ejecutivas. El régimen expresa la orientación política con la que una administración ejerce el poder durante un periodo determinado. Confundir estos niveles provoca que decisiones coyunturales sustituyan objetivos estratégicos cuya preservación corresponde al Estado y trasciende cualquier administración.

Desde esta perspectiva, la Seguridad Nacional debe concebirse como una política permanente del Estado, mientras que las políticas económicas representan instrumentos con los cuales cada gobierno impulsa su programa. La conducción estratégica consiste precisamente en asegurar que las decisiones coyunturales permanezcan alineadas con los intereses permanentes de la Nación. Cuando esa articulación se rompe, el desarrollo queda sometido a ciclos de corrección, ruptura y recomposición, con costos institucionales, sociales y económicos.

Planeación constitucional, inteligencia estratégica y Seguridad Nacional forman una misma arquitectura. La planeación define el rumbo; la inteligencia reduce incertidumbre y permite anticipar escenarios; la Seguridad Nacional protege las condiciones que hacen posible alcanzar los objetivos nacionales. La conducción estratégica integra esos componentes y los transforma en decisión. Sin planeación, el gobierno responde a presiones inmediatas. Sin inteligencia, decide sin comprender plenamente el entorno. Sin Seguridad Nacional, el desarrollo queda expuesto a amenazas internas y externas que pueden neutralizar proyectos económicos.

El problema de México no ha sido la ausencia de diagnósticos, sino la debilidad para convertirlos en decisiones sostenidas. Durante décadas se han producido planes, programas y discursos sobre desarrollo. Sin embargo, muchas veces han carecido de continuidad institucional, coordinación efectiva y evaluación estratégica. La consecuencia ha sido una brecha entre objetivos declarados y capacidad real. Esta brecha se agrava cuando fenómenos como violencia criminal, corrupción, captura institucional, desigualdad regional o dependencia tecnológica afectan la gobernabilidad y la competitividad nacional.

Por ello, el desarrollo económico no puede analizarse separado de la Seguridad Nacional. La inversión, infraestructura, comercio exterior, energía, innovación e integración regional requieren condiciones de estabilidad, legalidad, control territorial, certidumbre jurídica y confianza institucional. Cuando grupos criminales disputan espacios de autoridad, controlan economías locales, capturan instituciones o condicionan decisiones públicas, el problema deja de ser exclusivamente policial. Se convierte en afectación directa a la soberanía interna, la gobernabilidad democrática y el potencial de desarrollo.

El pragmatismo exige reconocer que México no puede reconstruir su capacidad estratégica mediante soluciones aisladas. No basta aumentar presupuesto, crear dependencias, militarizar funciones o anunciar programas sexenales. Se requiere reconstruir una función permanente de conducción del Estado, capaz de articular información, diagnóstico, planeación, decisión, ejecución y evaluación. Esa función debe operar con controles constitucionales, responsabilidad política y visión de largo plazo, para evitar que la inteligencia se use con fines facciosos o que la Seguridad Nacional se reduzca a respuesta operativa.

Recuperar la conducción estratégica del Estado mexicano implica restablecer la continuidad entre los intereses permanentes de la Nación y las decisiones concretas de gobierno. Significa entender que el progreso no se sostiene sólo con crecimiento económico, sino con instituciones capaces de anticipar, coordinar y proteger el rumbo nacional. México no necesita elegir entre desarrollo y seguridad; necesita integrarlos bajo una conducción estratégica que convierta la planeación en decisión, la inteligencia en anticipación y la Seguridad Nacional en condición permanente del progreso.

* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.