La construcción de vivienda registra una alta rotación de personal: Canadevi

El presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi) filial Durango, Juan Manuel Ayala, informó que el sector registra una rotación semanal de personal de entre 10 y 15 por ciento; y reconoció que persisten problemas de salud mental y adicciones , por lo que impulsan la capacitación especializada.

“En días próximos como Cámara se va a armar un proceso con el Infonavit, con la Secretaría del Trabajo, para poder armar todo un esquema de capacitaciones y poder con esto incentivar una mano de obra más especializada. Donde tenemos mano de obra más especializada, tenemos menos problemas con las adicciones. Cuando la mano de obra es más sencilla, es donde tenemos problemas”, reveló.