Hoy México tiene la gran oportunidad de ganar su pase a cuartos de final. Ojalá lo logremos. Ojalá también que no se repita una tragedia como la del martes, ya sea en la celebración o en la derrota, donde la propensión al vandalismo y al desorden puede ser mayor.

Los datos siguientes los encontré con el apoyo de Claude. El futbol es el deporte más popular del planeta. Uno supondría que, entre más población, más probabilidad de encontrar talento excepcional. Sin embargo, no hay una relación entre el tamaño de la población y la participación de un país en el Mundial. De los 10 países más poblados del planeta, solamente Estados Unidos, uno de los anfitriones, y Brasil, están en la Copa. Los ocho ausentes representan casi el 50 por ciento de la población mundial. Una de las razones para ampliar el número de países fue esperar que entrara alguno de estos. No sucedió.

Esto es así en parte porque ni en la India, China, Pakistán y Bangladesh el futbol es el deporte más popular, aunque sí lo es en cuatro de los países más poblados que no calificaron: Indonesia, Nigeria, Rusia y Etiopía. México es el país número 11 en términos poblacionales.

Ahora bien, no es el deporte más popular en ocho de los clasificados, incluidos dos de los anfitriones, Estados Unidos y Canadá, más Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, Panamá y Curazao. Esta isla con poco menos de 160 mil habitantes no es estrictamente un país independiente: desde 2010 es un país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. Pertenecen al continente americano, pero son ciudadanos de la Unión Europea con pasaporte neerlandés. De sus 26 jugadores convocados, 25 nacieron en Países Bajos.

En la mayoría de los países de Europa existe una gran infraestructura para jugar futbol por lo que pueden florecer los más talentosos. Algunos de ellos terminan por competir en el país de sus padres o abuelos. Francia es el mayor proveedor de jugadores: casi 100 nacieron en territorio francés. Están repartidos en 13 selecciones distintas.

A las selecciones europeas les ha ido menos bien que en otros mundiales, algunas tradicionalmente muy potentes han sido ya eliminadas y otras batallaron para ganar. Es la revancha de los países colonizados por ellos. Aprendieron a jugar en Europa, ahora muchos compiten por sus países de origen.

Europa es el lugar donde se concentra el talento futbolístico del mundo gracias a la calidad de sus ligas y a la riqueza de muchos de sus clubes. De todos los jugadores en el Mundial, cerca de dos terceras partes juegan en equipos de ese continente. Compiten en Inglaterra 200 de los 1,248 convocados.

Cerca de la cuarta parte participa en esta Copa por un país distinto al de su nacimiento. En el Mundial de Qatar sólo lo hicieron el 16 por ciento; y en el de Corea-Japón 2002, ni la décima parte. Cuatro pares de hermanos llegaron a esta Copa para jugar con países distintos.

El futbol se expandió gracias al imperialismo inglés. La Copa ha sido hasta ahora ganada sólo por países cristianos, casi todos de mayoría católica. Es el caso de Uruguay, Italia, Brasil, Argentina, Francia y España, aunque Brasil es cada vez más evangélico. Otro ganador, Alemania, es católico y protestante, y sólo en un ganador de la Copa, Inglaterra, nuestro rival de hoy, predomina el protestantismo.

Dado el origen africano de muchos de los futbolistas jugando en Europa, en la selección de Francia, por ejemplo, varios de sus jugadores clave -Ousmane Dembélé, N'Golo Kanté e Ibrahima Konaté- son musulmanes practicantes. Compiten trece países de mayoría musulmana, cifra récord, incluidos ocho árabes.

Los jugadores tienen cada vez mayor vida útil como jugador: Messi, Ronaldo y Ochoa están en su sexta Copa del Mundo, récord histórico. El jugador más viejo es el escocés Craig Gordon (43 años) y el más joven Gilberto Mora, de 17 años. Esperemos que hoy, junto con su equipo, nos den un gran partido.

ÁTICO

A los equipos europeos les ha ido menos bien que en otros mundiales; es la revancha de los países colonizados por ellos.