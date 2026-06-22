La costosa 'estrategia de gestión de crisis' para Esteban Villegas

Para un gobernador que difícilmente otorga -por gusto- espacios exclusivos a medios de comunicación locales (ni siquiera con los que considera aliados), debió haber sido más complicado tener que afrontar una serie de "entrevistas" (a modo) con comunicadores foráneos pero con temas complicados, aunque a regañadientes tuvo que aceptarlo, como parte de una estrategia de crisis que se le "recomendó".

Sí, el Gobierno del Estado tuvo que acudir con especialistas para tratar de contener la crisis que le provocaron las versiones en medios y columnistas nacionales sobre las presuntas investigaciones que Estados Unidos estaría realizando en su contra por los probables nexos con grupos criminales, muy similar a lo que sucede con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocho Moya.

Los estrategas -que cobran bastante dinero- le confirmaron al mandatario estatal que estaba perdiendo la batalla de credibilidad en la opinión pública y que, en política, la percepción sí importa.

Y es que las "tácticas" de sus asesores de comunicación de siempre, de utilizar los típicos "son puros rumores" o "no hagan caso a los chismes", dejaron de ser efectivas desde hace meses, gracias precisamente a las contradicciones del mismo mandatario estatal, que en público utilizaba esas frases para tratar de desmentir noticias, mientras que días más tarde las confirmaba. Basta ver el 'humor digital' de sus 'gobernados' en las publicaciones institucionales en las redes sociales.

Fuentes muy cercanas al gabinete estatal que, desde hace tiempo, han tratado de "abrirle los ojos" al Gobernador sobre los frentes abiertos que algunos de sus cercanos le han provocado, además de no entender por qué mantiene su fallida estrategia de comunicación política, aseguran que "El 1" (como le dicen) aceptó con preocupación la ayuda, muy a pesar de que varios de sus más cercanos insistían en que, como siempre, "no pasaba nada".

CON COSTO AL ERARIO

Los nuevos asesores, con gráficas y números, le hicieron entender al mandatario estatal que, efectivamente, la opinión pública en ese delicado tema no le favorecía.

Por eso vinieron las entrevistas en serie con personajes como Adela Micha, Pie de Nota y otras más en las que intentaron demostrarles a los duranguenses que Esteban Villegas estaba "enfrentando el problema de frente" y que "no le huía a los señalamientos sin sustento", frases que los "bots" (que también cuestan mucho) intentaron posicionar en distintas publicaciones digitales.

La "estrategia" y las "entrevistas" obviamente no fueron gratis. Son cifras que alcanzan los seis dígitos y que tuvieron que ser desembolsados en una sola exhibición, sin opción a descuentos o regateos, con cargo al erario público a través de algún tipo de servicio que no represente muchos problemas para justificar.

Quienes buscan esos servicios saben que las emergencias cuestan y poco les importó que a los medios de comunicación locales todavía les deben dinero, por lo que otro mes tampoco les podrán abonar, al cabo "ya están acostumbrados" (y molestos, aunque no lo quieran externar).

Para quienes recomendaron los servicios "externos", creen que el resultado fue positivo, mucho mejor a lo que localmente estaba haciendo su equipo, sin que esto sea sinónimo de una victoria, pues saben que el tema es riesgoso, pero al final lo ven como un avance que "El 1" necesitaba con urgencia.

HECHOS CONTRA NARRATIVA

Sin embargo, la presencia de las fuerzas federales en la entidad y los resultados de los operativos siguen mermando la narrativa oficial de que en Durango "no pasa nada" y de que los homicidios dolosos son sinónimo de paz y tranquilidad.

Armas de alto poder, fincas, autos blindados y de lujo, explosivos, precursores químicos, grandes cantidades de dinero en efectivo, uniformes tácticos, cartuchos útiles, miles de dosis de droga, entre muchas otras cosas decomisadas más, solo vienen a confirmar lo que la ciudadanía piensa en voz alta: que las autoridades locales no están cumpliendo con su labor.

"No quiere decir que favorezca a nadie", tuvo que aclarar Villegas Villarreal en una de esas entrevistas cuando respondió sobre si había preferencias para un grupo criminal en especial, como se ha denunciado.

La tranquilidad que se respira en la capital de Durango, en las últimas semanas -justo después de que arribaran los elementos militares especializados- contrasta con la paz que los gobiernos locales buscan vender institucionalmente. Todos se han dado cuenta de ello, incluso las mismas autoridades, aunque no lo quieran reconocer.

Apenas viene el Cuarto Informe del Gobierno del Estado y los problemas económicos y de seguridad siguen marcando la agenda; incluso ya hay varios "burócratas" que están buscando nuevos horizontes, otros refugios, mientras desde el Bicentenario se busca contrarrestar a "billetazos" una crisis de credibilidad, de percepción, que las fuerzas federales han venido a complicar.

Todo indica que todavía queda mucho por presenciar y eso sí parece ser un problema "gigante". Veremos.