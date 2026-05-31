La CTM ha decidido no estar entregada a ningún partido político: Tereso Medina

Una nueva era para la Confederación de Trabajadores de México (CTM) es la que, asegura su secretario general, Tereso Medina Ramírez, están viviendo los integrantes de este sindicato, en el que se ha determinado no estar entregados a ningún partido político.

Fue durante su reciente visita a Durango para participar en un encuentro cetemista en el marco de los 90 años de la organización, que el líder nacional declaró que “la CTM no está echada en brazos de ningún partido político en este momento, ni de ningún interés que no sea el interés de los trabajadores y el interés de México”.

Reconoció que ha sido testigo de las críticas hacia la CTM por considerarla una central corporativa, sin embargo, lo importante es asumir la representatividad en la defensa de los trabajadores y sus familias.

“La CTM tiene que alejarse de cualquier vestigio que le impida hablar de temas de salud, empleo, educación, estabilidad y competitividad, porque esos son los verdaderos intereses y los verdaderos temas que les interesan a los trabajadores”.

Dijo que se establecerán acuerdos de colaboración con diferentes gobernadores y con la presidenta de la República, pero no con los partidos políticos.

“La obligatoriedad de votar por un partido político ya no existe, ni en los estatutos de los sindicatos, cualquiera que sea, ni en los estatutos de la Confederación de Trabajadores de México”.

PLANTEAMIENTOS

Comentó que la situación económica que atraviesan los trabajadores ha generado una queja constante, ya que, pese a los incrementos salariales, sus condiciones no mejoran, debido también a que el tema de los impuestos sigue afectando a la clase trabajadora.

Detalló que a los trabajadores les interesan principalmente tres cosas: la conservación de los empleos, la estabilidad laboral y, finalmente, el diálogo entre sindicatos, trabajadores, empresas y gobierno, incluyendo a los medios de comunicación y al sector educativo, con el objetivo de elevar la competitividad.

Indicó que parte de la agenda laboral de la CTM es lograr un incremento en los salarios, el cual está ligado a la productividad y la competitividad.

Sobre las situaciones de extorsión y chantaje vinculadas con algunos sindicatos, como ocurrió con la CATEM en Durango, Medina Ramírez precisó: “Vamos a combatir, vamos a defender y no vamos a permitir que la figura del sindicato sea malinterpretada o utilizada para la extorsión y el chantaje”.

Afirmó que estas prácticas atentan, en primer término, contra los trabajadores, además de afectar la estabilidad laboral y convertirse en un factor nocivo para el crecimiento y desarrollo de Durango.