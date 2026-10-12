La dieron por muerta, pero despertó en su ataúd en pleno velorio y generó conmoción | VIDEO

Una adolescente sorprendió a sus familiares y a las personas que se encontraban reunidas para despedirla, luego de que comenzar a moverse y abriera los ojos dentro del ataúd en el que era velada, varias horas después de que sus seres queridos la consideraran fallecida.

Los hechos se registraron el sábado 10 de octubre en la aldea El Jocote, ubicada en el municipio de Sacapulas, departamento de Quiché, Guatemala, donde Yuleidy Ixcotoyac perdió el conocimiento luego de presentar un malestar.

El padre de Yuleidy creyó que había dejado de tener signos vitales mientras la trasladaba en automóvil para buscar atención médica. Sin embargo, cuando la joven ya se encontraba en su vivienda, donde se realizaba su velorio, ocurrió una situación que tomó por sorpresa a todos los presentes.

La familia ya se había reunido para despedir a la adolescente cuando comenzó a moverse dentro del féretro, lo que quedó registrado en videos que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales.

¿Qué se sabe sobre el caso?

De acuerdo con los testimonios difundidos sobre el caso, todo comenzó durante la madrugada, cuando Yuleidy empezó a sentirse mal. Su padre, Abraham Ixcotoyac, decidió trasladarla en su vehículo con la intención de llevarla a un centro de salud; no obstante, durante el trayecto observó que la adolescente aparentemente había dejado de respirar.

El hombre relató que, al percatarse de que no detectaba pulso en su hija, consideró que había fallecido. Según su versión, no llegaron a ingresar a un hospital, por lo que buscó una funeraria para conseguir un ataúd y regresar con ella a su domicilio.

Una vez en casa, familiares, vecinos y personas cercanas a la familia se reunieron para acompañarlos durante la velación. La situación transcurría con normalidad, hasta que comenzaron a escucharse gritos entre quienes se encontraban cerca del ataúd.

El padre de la adolescente relató que, al acercarse para ver qué sucedía, encontró a personas sacando a su hija de la caja en la que había sido trasladada, luego de que la joven comenzara a reaccionar.

Una de las versionas indica que Lesvia Ríos, madre de la menor, aseguró que mantenía la esperanza de que su hija siguiera con vida, y según su testimonio se acercó al ataúd mientras lloraba cuando notó movimientos en la joven.

Poco después, la reacción se hizo fue evidente y Yuleidy comenzó a despertarse, hasta el punto de intentar levantarse.

Los videos que circularon en internet muestran a varias personas alrededor del féretro mientras la adolescente se incorpora. Los presentes se acercan para auxiliarla, le ofrecen agua y la ayudan a salir del ataúd, en medio de la sorpresa que provocó la escena.

¿Qué dijo Yuleidy tras “revivir”?

Después de lo sucedido, Yuleidy habló brevemente sobre cómo se había sentido antes de desmayarse.

La joven explicó que experimentó un dolor intenso en el pecho, acompañado de una sensación de pesadez, antes de perder el conocimiento

También señaló que fue su padre quien posteriormente le explicó que no habían conseguido llegar al hospital. En sus declaraciones, agradeció a sus padres y a las personas que estuvieron pendientes de su situación, y atribuyó lo ocurrido a un milagro.

Por su parte, su padre manifestó que lo sucedido tenía un significado religioso para él, luego de haber creído que había perdido a su hija.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una evaluación médica que establezca qué ocurrió con Yuleidy antes de ser trasladada a su casa.

Tampoco se cuenta con información oficial que confirme que la adolescente hubiera sido declarada fallecida por personal médico.