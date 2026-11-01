'La Diosa del Agave' gana Concurso de Catrinas de Odontología de la UJED

Con una propuesta que rindió homenaje a las raíces y tradiciones de Durango, Mardia Elizabeth Silerio Ruiz obtuvo el primer lugar del Concurso de Catrinas de la Facultad de Odontología de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) 2026.

La creación, titulada “La Diosa del Agave”, destacó por su colorido, elaboración artesanal y una representación de la riqueza cultural de Nombre de Dios.

La participación de Mardia Elizabeth contó con el respaldo y trabajo de toda la generación de séptimo semestre, mientras que el diseño del vestuario estuvo a cargo de Sergio Vargas Mata, quien desarrolló una propuesta de fantasía femenina inspirada en el agave y la tradición mezcalera de este Pueblo Mágico.

UNA CREACIÓN LLENA DE COLOR Y TRADICIÓN

El atuendo destacó por un imponente penacho inspirado en Quetzalcóatl, adornado con flores multicolores, chaquira, piedras y largas plumas de faisán. El conjunto incluyó un pectoral con conchas, caracoles y monedas doradas, además de una falda roja bordada con figuras de agaves, grecas y soles.

Entre los detalles más llamativos estuvieron los pendones que acompañaron la vestimenta, decorados con representaciones de un ave, el agave y símbolos solares.

La caracterización se completó con una jícara dorada que representó al mezcal, uno de los elementos más emblemáticos de la identidad de Nombre de Dios.

LOS GANADORES DE LA EDICIÓN 2026

La competencia también reconoció el talento y la creatividad de otros estudiantes que participaron en esta celebración universitaria. El primer lugar también fue para José Enrique Ayala Burciaga, el segundo para Estrella del Carmen Zambrano Prado, mientras que el tercer puesto correspondió a Édgar Iván Sierra Soto y Hannah Valeria Aseff Martínez.

De esta manera, el concurso reunió a la comunidad estudiantil en torno a una de las celebraciones más representativas de México, con propuestas que combinaron maquillaje, vestuario, imaginación y referencias a las tradiciones del Día de Muertos.