La División del Norte, su dimensión en el contexto del Ejército Constitucionalista (parte 2 de 2)

Triunfos de la División del Norte

Batalla de Tierra Blanca (noviembre de 1913). Francisco Villa derrotó a las fuerzas federales en Chihuahua, consolidando su liderazgo militar. Esta victoria fue clave porque demostró la capacidad de la División del Norte para enfrentarse a un ejército regular y atrajo más voluntarios a sus filas.

Francisco Villa derrotó a las fuerzas federales en Chihuahua, consolidando su liderazgo militar. Esta victoria fue clave porque demostró la capacidad de la División del Norte para enfrentarse a un ejército regular y atrajo más voluntarios a sus filas. Batalla de Ojinaga (enero de 1914). La División del Norte tomó la plaza fronteriza de Ojinaga, expulsando a las tropas huertistas hacia territorio estadounidense. Con ello aseguró el control de la frontera norte, lo que permitió recibir suministros y reforzó la posición estratégica de Villa.

La División del Norte tomó la plaza fronteriza de Ojinaga, expulsando a las tropas huertistas hacia territorio estadounidense. Con ello aseguró el control de la frontera norte, lo que permitió recibir suministros y reforzó la posición estratégica de Villa. Campaña de La Laguna (marzo–abril de 1914). Los federales, al mando de José Refugio Velasco, defendieron Torreón con cerca de diez mil soldados. Los enfrentamientos iniciales se dieron en las afueras de la ciudad, con choques en Mapimí, Lerdo y Gómez Palacio. El General Felipe Ángeles desplegó la Artillería con gran conocimiento técnico y táctico. Se bombardeó sistemáticamente las posiciones federales, debilitando las defensas antes de lanzar ataques de Caballería. Esta táctica fue novedosa, pues combinaba fuego de Artillería con maniobras coordinadas de la Infantería y la Caballería. Tal experiencia fue decisiva en la Toma de Zacatecas La toma de Torreón aseguró un centro ferroviario vital y elevó el prestigio de Villa como estratega.

Los federales, al mando de José Refugio Velasco, defendieron Torreón con cerca de diez mil soldados. Los enfrentamientos iniciales se dieron en las afueras de la ciudad, con choques en Mapimí, Lerdo y Gómez Palacio. El General Felipe Ángeles desplegó la Artillería con gran conocimiento técnico y táctico. Se bombardeó sistemáticamente las posiciones federales, debilitando las defensas antes de lanzar ataques de Caballería. Esta táctica fue novedosa, pues combinaba fuego de Artillería con maniobras coordinadas de la Infantería y la Caballería. Tal experiencia fue decisiva en la Toma de Zacatecas La toma de Torreón aseguró un centro ferroviario vital y elevó el prestigio de Villa como estratega. Batalla de San Pedro de las Colonias (abril de 1914). El triunfo en esta batalla consolidó el dominio de la División del Norte en la Comarca Lagunera y dejó el camino libre hacia Saltillo y Zacatecas.

Batalla de Saltillo (mayo de 1914). La conquista de Saltillo debilitó aún más al régimen de Victoriano Huerta, pues se trataba de una ciudad importante en el noreste. La victoria permitió a Villa preparar el avance hacia Zacatecas.

Toma de Zacatecas (23 de junio de 1914). Fue la victoria más decisiva de la Revolución Mexicana. La División del Norte derrotó al ejército federal en una batalla sangrienta y masiva, precipitando la caída del gobierno de Huerta. Este triunfo marcó el apogeo de la División del Norte como el ejército más poderoso del país.

La Autonomía de la División del Norte como detonante de la fractura

La autonomía de Villa fue un desafío político directo al proyecto de Carranza, generando dos efectos críticos que cambiaron el rumbo de la Revolución:

Desplazamiento de otros caudillos. Las victorias de Villa eclipsaron a otros Generales como Pablo González o Álvaro Obregón. La División del Norte acaparaba la atención mediática y el control de las vías férreas, lo que generó recelos y envidias en el alto mando constitucionalista. La Lucha de facciones. La desobediencia de Villa (especialmente al tomar Saltillo y Zacatecas contra las órdenes directas de Carranza) evidenció que el Ejército Constitucionalista no era un bloque monolítico. Esta fractura dio paso a la Convención de Aguascalientes, donde el país se dividió entre “Constitucionalistas” (Carranza/Obregón) y “Convencionistas” (Villa/Zapata).

El Declive en el Bajío

La Batalla de Celaya, librada entre el 6 y el 15 de abril de 1915, enfrentó a la División del Norte contra el Ejército Constitucionalista. Villa, confiado en la fuerza de su caballería, lanzó repetidas cargas frontales, pero Obregón había preparado trincheras, alambradas y ametralladoras inspiradas en tácticas de la Primera Guerra Mundial. El resultado fue la derrota de Villa.

Después de la derrota en Celaya, Francisco Villa se vio obligado a replegarse hacia Salamanca y posteriormente a León, Guanajuato, intentando reorganizar a la División del Norte. La siguiente Batalla, conocida como la de Trinidad, se desarrolló en los alrededores de Santa Ana del Conde y Trinidad, (a inmediaciones de la ciudad de León), entre abril y mayo de 1915, como continuación de los combates de Celaya. Allí, Villa intentó reorganizar a la División del Norte y lanzar un nuevo ataque contra Álvaro Obregón, pero volvió a encontrarse con las mismas tácticas defensivas: trincheras, alambradas y ametralladoras que destrozaron las cargas de caballería villista.

Esta derrota debilitó aún más a Villa y preparó el terreno para la Batalla de León, librada en junio de 1915, donde los combates se prolongaron por más de un mes; allí, Obregón perdió el brazo derecho al ser alcanzado por una granada, pero logró imponerse nuevamente, consolidando su prestigio militar y marcando su ascenso dentro del constitucionalismo, además de sellar el declive de la División del Norte.

Disolución de la División del Norte

Felipe Ángeles, artífice del poderío militar y de los triunfos decisivos de la División del Norte terminó distanciándose de Villa. Ángeles, había recomendado evitar ataques frontales contra las trincheras de Obregón y buscar alternativas más flexibles, pero Villa se empeñó en repetir las cargas masivas características de la División del Norte. Esa diferencia de criterios fue minando su relación. Ángeles se apartó progresivamente del círculo íntimo de Villa y, aunque le mantuvo respeto, ya no tuvo influencia en sus decisiones.

Tras ser derrotado consecutivamente en El Bajío, Villa se replegó hacia Chihuahua, donde la División del Norte comenzó a dispersarse. De 1916 a 1919, no pudo sostener un ejército regular y operó con pequeños grupos, realizando acciones como la incursión en Columbus, Nuevo México (1916). La expedición punitiva y la presión del constitucionalismo redujeron aún más sus fuerzas.

Hay referencias sobre testimonios de que, en Tlahualilo, Durango, se registran actos de entrega de armas vinculadas a la desmovilización de fuerzas villistas. De lo que si existe confirmación es que el 28 de julio de 1920, en Sabinas, Coahuila, Villa firmó un acta de rendición ante enviados de Adolfo de la Huerta, presidente interino. En su rendición se comprometió a retirarse a la vida privada en la hacienda de Canutillo, Durango. Con ello, se podría afirmar, la División del Norte quedó oficialmente disuelta.

Colofón

La Revolución Mexicana fue una guerra no solo de batallas, sino también de visiones contrapuestas. En ese escenario, el Ejército Constitucionalista desempeñó un papel clave, aunque dentro de sus filas coexistían proyectos distintos de país. El caso más paradigmático fue el de la División del Norte: pese a formar parte del constitucionalismo, nunca encajó del todo en el proyecto político de Carranza. Las diferencias entre ambos líderes se intensificaron cuando Villa cuestionó la legitimidad del gobierno carrancista, especialmente después de que este asumiera la presidencia en 1917 sin integrar a los sectores más radicales de la Revolución.

La División del Norte fue la estructura militar más célebre de la Revolución y resultó determinante para la caída de Huerta. Sin embargo, su autonomía y protagonismo hicieron inevitable el choque con el proyecto institucional de Carranza. La lucha de facciones nacida de esas diferencias dejó un legado de fracturas internas que marcarían el futuro político y social de México. El papel de Villa como revolucionario, junto con las múltiples facetas de su personalidad, más de un siglo después, sigue dividiendo opiniones.