La División del Norte: Su dimensión en el contexto del Ejército Constitucionalista

Antecedentes

El 19 de febrero de 1913, tres días antes de que se diera, arteramente, muerte al presidente Francisco I. Madero, el Congreso de Coahuila emitió el Decreto 1421. Este documento no solo desconoció a Victoriano Huerta, sino que otorgó facultades extraordinarias a Venustiano Carranza para organizar el Ejército Constitucionalista.

Meses después, el 4 de julio de 1913, en Monclova, Carranza diseñó una división geográfica para dar formalidad a la lucha en todo el país:

El Cuerpo de Ejército del Norestecomprendía la región geográfica de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, dirigido por el comandante Pablo González.

El Cuerpo del Ejército Del Noroeste comprendía la región geográfica de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, dirigido por el comandante Álvaro Obregón.

El Cuerpo del Ejército del Centro, desde Zacatecas hasta el Estado de México, con el comandante Pánfilo Natera.

El Cuerpo del Ejército del Occidente, comprendía Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, con el comandante Manuel M. Diéguez.

El Cuerpo del Ejército del Orienteintegraba a Puebla, Tlaxcala y Veracruz, con el general Cándido Aguilar.

El Cuerpo del Ejército del Surcomprendía Morelos, Guerrero y Oaxaca con el comandante Emiliano Zapata. Este Cuerpo mantuvo autonomía como "Ejército Libertador del Sur",ajeno al mando central de Carranza.

El Cuerpo del Ejército del Suresteabarcaba la Península de Yucatán y Chiapas, bajo el mando del comandante Salvador Alvarado.

La Ausencia del Cuerpo de Ejército del Norte: Estrategia y Recelo.

Resulta paradójico que, siendo el norte el bastión de la Revolución, el Plan de Guadalupe no contemplara un "Cuerpo de Ejército del Norte". La razón es estrictamente política: Venustiano Carranza temía la concentración de poder en un solo caudillo.

1. División para el Control. Al fragmentar el norte en dos zonas, el Noroeste (Sonora y Chihuahua), bajo Álvaro Obregón y el Noreste (Coahuila y Nuevo León), bajo Pablo González, Carranza evitaba que un solo General dominara toda la frontera con Estados Unidos, que era la principal fuente de armas y recursos.

2. El "Caso Villa". Francisco Villa operaba en el corazón del norte (Chihuahua y Durango). Al no existir un mando unificado del "Norte", Carranza intentó que Villa quedara subordinado al Cuerpo del Noroeste de Obregón. Sin embargo, el carisma y los triunfos de Villa hicieron que su División del Norte creciera tanto que terminó siendo, de facto, un Cuerpo de Ejército autónomo que operaba por encima de las jurisdicciones territoriales.

3. La Geografía como herramienta. Al obligar a los Generales a ceñirse a regiones específicas, Carranza buscaba mantener el papel de "Primer Jefe" como el único hilo conductor que unía a todas las piezas. Un "Cuerpo del Norte" unificado habría tenido suficiente fuerza para derrocar no solo a Huerta, sino al propio Carranza mucho antes de 1914.

Faceta militar de Villa.

Para entender por qué un hombre sin formación académica militar llegó a comandar el ejército más poderoso de la Revolución, hay que mirar más allá del mito. Villa no era un improvisado; su "currículum" combinaba un conocimiento profundo del terreno, una capacidad logística innata y un historial de victorias que Carranza no podía ignorar.

1. El Fogueo en la Revolución Maderista (1910-1911). Villa no saltó a la fama en 1913. Sus credenciales venían de la lucha contra Porfirio Díaz, donde demostró que podía convertir a civiles en soldados efectivos:

• La Toma de Ciudad Juárez. Villa (junto a Pascual Orozco), fue decisivo en esta batalla. Su victoria obligó a Díaz a renunciar. Ahí demostró su capacidad para tomar plazas urbanas estratégicas.

• Instinto táctico. A diferencia de otros líderes rebeldes, Villa entendía la importancia de la movilidad. En esta etapa aprendió a usar el ferrocarril como arma de guerra, una lección que después perfeccionaría con la División del Norte.

2. Formación "Involuntaria" con el Ejército Federal (1912). Un episodio clave y poco valorado es su participación en la campaña contra la rebelión de Pascual Orozco. Villa combatió bajo las órdenes de Victoriano Huerta, quien entonces servía al gobierno de Madero.

• Observación profesional. En esta campaña, Villa observó de cerca cómo operaba el Ejército Federal. Aprendió sobre la disciplina de la Infantería y la importancia de las líneas de abastecimiento.

• El vínculo con los Federales. Irónicamente, fue en esta etapa donde conoció a Oficiales que más tarde se pasarían a sus filas, aportando el conocimiento técnico que él no tenía.

3. La Escuela de la Prisión (1912). Tras ser acusado de insubordinación por Huerta y sentenciado a muerte (salvándose de último minuto por una orden de Madero), Villa fue encarcelado en la Penitenciaría de Lecumberri y luego en Tlatelolco. En prisión, Villa conoció al General maderista Bernardo Reyes y a otros intelectuales. Se dice que ahí comenzó a estudiar historia militar y a entender que la Revolución requería de una estructura más allá de las guerrillas aisladas. Escapó de prisión en diciembre de 1912, listo para el combate.

4. Conocimiento del terreno y logística "bandolera" Sus años previos a la Revolución, viviendo fuera de la ley en la sierra de Chihuahua y Durango, le dieron dos ventajas militares que ningún General de carrera tenía:

• Movilidad extrema al mover grandes grupos de hombres y caballos por terrenos difíciles sin ser detectados.

• Red de Espionaje. Villa contaba con el apoyo de la población rural, la cual le proporcionaba información de valor militar.

Carranza, como político pragmático, supo reconocer la faceta militar de Villa, pues mientras sus otros Generales eran lentos y excesivamente metódicos, Villa era un generador de resultados inmediatos. Cuando Villa cruzó la frontera desde Estados Unidos en marzo de 1913 y en pocos meses armó una fuerza de miles, Carranza entendió que Villa era el único capaz de destruir al Ejército Federal en el campo de batalla abierto. En resumen, ambos líderes forjaron una alianza de conveniencia donde el genio militar de Villa era el motor que arrastraba al proyecto de Carranza hacia la Ciudad de México.

La Brigada del Norte, antecedente directo de la División del Norte.

En julio de 1913, Venustiano Carranza intentó tomar Torreón al frente de las fuerzas constitucionalistas, pero fue derrotado por los federales, quienes lo obligaron a retirarse.

Mientras tanto, Francisco Villa acumulaba triunfos en diversas localidades de Chihuahua con su unidad conocida como la Brigada del Norte, avanzando con paso firme hacia la región de La Laguna.

En la madrugada del 29 de septiembre de 1913, en la Hacienda de La Loma, en Lerdo, Durango, se reunieron los principales jefes revolucionarios del norte: Calixto Contreras, Severino Ceniceros, Orestes Pereyra, José Carrillo, Eugenio Aguirre Benavides, Raúl Madero, José Isabel Robles, Benjamín Yuriar y Juan E. García, entre otros. Los triunfos de la Brigada de Villa, más su organización y equipamiento, complementados por la geografía y el carisma de este personaje llevaron a que otros comandantes de Brigada decidieran, en La Laguna, que Villa fuera el comandante de una fuerza más grande a la que nombraron “División del Norte”.

Organización y Logística de la División del Norte.

Francisco Villa transformó a la División del Norte en una entidad autónoma. Bajo la asesoría estratégica militar del General Felipe Ángeles, la División se convirtió en una maquinaria de guerra sin paralelo, integrada por comandantes que dejaron una profunda huella en nuestra historia, como: Eugenio Aguirre Benavides (Brigada Zaragoza), Tomás Urbina (Brigada Morelos), Maclovio Herrera (Brigada Juárez), Toribio Ortega (Brigada Ortega), Calixto Contreras (Brigada Contreras), Trinidad Rodríguez (Brigada Cuauhtémoc), Jesús Agustín Castro (Brigada Castro). A esta fuerza se sumaban los "Dorados" (escolta personal de Villa) y una logística avanzada que incluía la Brigada Sanitaria del Doctor Andrés Villarreal y el control ferroviario operado por Rodolfo Fierro. La superioridad de la División del Norte no fue casualidad; fue el resultado de una red de abastecimiento eficiente y una visión técnica avanzada. A diferencia de otros caudillos que dependían de lo que capturaban, Villa estableció un sistema de compra de armamento en los Estados Unidos, aprovechando la porosidad de la frontera.

• Villa utilizaba agentes comerciales en El Paso, Texas, para adquirir fusiles Winchester y Mauser, así como millones de cartuchos. Empresas como la Hayman Krupp Company proveían no solo armas, sino también uniformes y equipo, financiados con la venta de ganado y el control de las aduanas del norte.

• La verdadera ventaja táctica de la División residía en su Artillería. Mientras otros ejércitos usaban cañones de forma aislada, el General Felipe Ángeles organizó un cuerpo técnico con piezas de Artillería Schneider-Canet y Saint-Chamond de 75 mm, capturadas principalmente al Ejército Federal de Victoriano Huerta. Bajo el mando de Ángeles, estos cañones no se usaban solo como apoyo, sino como la fuerza que "abría el paso" a la Caballería, destruyendo las defensas enemigas antes del asalto final.

• Logística Ferroviaria. La Artillería se transportaba en ferrocarril. También había trenes logísticos (hospitales, cocinas y abastecimientos), lo que permitía que la División llegara rápido a cualquier punto.

• Dato curioso. Los cañones Saint-Chamond, de fabricación francesa, fueron conocidos en la Revolución Mexicana e incluso en la Primera Guerra Mundial como Saint-Chamond/Mondragón, gracias a las mejoras introducidas por el General Manuel Mondragón. En ForgottenWeapons (Ian McCollum, 2026), se explica que el diseño original mantuvo cadencias de 12 a 15 disparos por minuto, las adaptaciones técnicas del General Mondragón mejoraron la cadencia hasta alcanzar 21 disparos por minuto.

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