La duranguense Valeria Amparán amarra su pase a Lima 2027 en el Continental de Boxeo Puebla

La primera clasificación mexicana rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 llegó desde el cuadrilátero. Valeria Sarahí Amparán Pizarro avanzó a las semifinales de los 51 kilogramos en el Campeonato Panamericano Continental Élite de Boxeo luego de derrotar por decisión unánime a la argentina Tatiana Flores en los cuartos de final disputados en Puebla.

La boxeadora de Durango respondió en una de las peleas más importantes de su participación en el certamen continental. Frente a una rival de experiencia internacional, tomó el control de las acciones desde los primeros episodios y construyó una ventaja suficiente para quedarse con la victoria en las tarjetas, resultado que la mantiene en la pelea por el campeonato de la categoría.

Demostró su calidad y talento

El triunfo tuvo un premio doble. Además de instalarla entre las cuatro mejores exponentes de los 51 kilogramos, le aseguró una medalla continental y una de las plazas disponibles para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, objetivo central para las competidoras que participan en el torneo clasificatorio celebrado en territorio poblano.

Amparán alcanzó esta instancia después de abrir su participación con una victoria por decisión dividida sobre la dominicana Esther Jiménez, resultado que le permitió avanzar en el cuadro y mantenerse con vida en la disputa por los boletos rumbo a la próxima justa continental. Con ese antecedente, llegó fortalecida al combate frente a Flores y respondió en el momento decisivo de la competencia.

Amparán sigue haciendo historia

El resultado también la convirtió en la primera integrante de la delegación mexicana que asegura su presencia en Lima 2027 a través del Campeonato Panamericano Continental Élite. El evento que se desarrolla en Puebla marca el inicio del proceso clasificatorio del boxeo rumbo a los próximos Juegos Panamericanos y reúne a algunas de las principales figuras del continente.

Con el boleto continental ya garantizado, Amparán volverá al ring este viernes 23 de octubre a las 12:00 horas para enfrentar a la estadounidense Noelle Haro en las semifinales de los 51 kilogramos. La pugilista llegará a ese compromiso con la posibilidad de disputar el oro continental, después de un recorrido que ya le permitió superar a Esther Jiménez y Tatiana Flores para colocarse a un triunfo de la final.