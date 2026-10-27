'La economía no es neutral': mujeres crean red nacional para incidir en política pública

Con el propósito de romper brechas de género e incidir en las decisiones de política económica del país se creó Las Economistas, una red nacional de mujeres profesionales de diversas generaciones, trayectorias e instituciones.

En el encuentro “México en la visión de Las Economistas”, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, se desarrollaron seis conversaciones centradas en los desafíos estructurales más urgentes del país tales como: la participación económica de las mujeres como motor potencial del crecimiento del PIB, el sistema de cuidados como infraestructura productiva, la transformación digital y la innovación, la transición energética y la generación de empleos de calidad, así como el diseño de políticas públicas que respondan a las necesidades de todas las personas.

La premisa central de esta red se sustenta en el principio de que “la economía no es neutral” por lo que las integrantes de la organización subrayaron que las decisiones gubernamentales y privadas sobre gasto público, regulación, competencia, innovación, tecnología y energía impactan de manera directa la distribución de oportunidades y el bienestar poblacional.

Ante ello, la inclusión de las mujeres en las mesas de decisión es fundamental para definir quién participa en el desarrollo y evitar que ciertos sectores queden rezagados.

Además, se promueve un análisis riguroso basado en datos y una comprensión profunda de las dinámicas estructurales para proponer nuevos modelos de desarrollo. La presencia activa de mujeres economistas busca garantizar la construcción de una economía más productiva, competitiva, sostenible e incluyente para México.