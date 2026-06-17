La educación entre promesas y oscuridad

Los últimos acontecimientos en los que participó la Coordinadora Nacional de la Educación, perdieron toda proporción de apoyo y aprobación a sus demandas por parte de la sociedad, sus estrategias, afectaciones, bloqueos y falta de respeto a la Investidura Presidencial, obligó a la Jefa de Estado a cancelar una "Mesa de Diálogo" en la que atendió y explicó los motivos del aumento salarial en Palacio Nacional, sus Dirigentes respondieron subrayando su pliego petitorio: aumento salarial del 100%, Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, eliminación del Régimen de Excepción Laboral, Desaparición de la UMA y cuentas individuales, no a la Reforma Educativa, entre otros argumentos, en el recuento de las actitudes agresivas se incluye la intención de bloquear el Mundial.

Para este tipo exigencias hay preguntas que deben contestar los colectivos disidentes, ¿Cómo explicar el rezago de la educación en México? La declaración de los Derechos del Hombre, hay que revisarla en retrospectiva, no contenía el Derecho a la Educación. Su objetivo principal fue determinar las obligaciones del Estado frente a los particulares, no obstante, la educación se consolidó como uno de los principales deberes del Estado. Los individuos tienen en los dominios económicos y sociales prestaciones positivas que no podrían obtener por el libre juego de las libertades. Aquí ya no basta proclamar las libertades, si no que deben agregarse derechos, así el Derecho a la Educación es prioridad.

La función más ingrata en éste país es el ejercicio de la crítica razonada, argumentada, en un contexto donde los grupos, los dirigentes y los políticos, desean el elogio y el reconocimiento. Los Dirigentes del CNTE avalan sus razones y han aumentado las presiones con la toma de casetas y bloqueos al aeropuerto, sin embargo, el 11 de Junio se vieron rebasados por aficionados y asistentes a los festivales organizados por el gobierno.

Por su parte, la Secretaría de Educación y Gobernación no lograron convencer a la cúpula magisterial y han amenazado con volver con más ímpetu, convocando a todas las secciones del país, sin embargo, hay otra controversia que sigue siendo lamentable: el culpar de una provocación de la ultra derecha para desestabilizar al país, la argumentación que se orquesta desde los Estados Unidos para afectar a Morena.

Esta "lógica ilógica" se vuelve una nueva fuente de ataque a medios y periodistas, mezclándose con otros acontecimientos de violencia, corrupción e impunidad.

Qué lamentable que esto suceda a los periodistas y a los medios de comunicación que han relatado con detalle los acontecimientos y las protestas. Revisemos el rezago: "En 2007 los resultados de la Prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a 57 países", revelaron que la mayoría de los jóvenes mexicanos de 15 años no tenían las competencias suficientes en Matemáticas, Lecto-escritura y Ciencias. Durante el mismo año los resultados de la Prueba Excale, aplicada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a una muestra representativa de alumnos del tercer año de primaria en las escuelas del país, sugirieron que el 40% de los niños mexicanos no tienen competencias básicas en Matemáticas o en redacción, como hace casi una década. Al revelarse por primera vez la mala actuación de los alumnos mexicanos en las pruebas internacionales, a ello se agregó que los alumnos no pueden ser reprobados por sus maestros.

El único sonido audible para estos casos es la exigencia. Hoy cuando los congresos mundiales de Educación han sugerido reformas para la mejora de alumnos y la mayor preparación de los Docentes, en México se siguen desplegando más dudas sobre el futuro de la educación y el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje.

Ya es una realidad la planeación a largo plazo del uso de las tecnologías en instituciones educativas de gran parte de los países; el aprovechamiento de la inteligencia artificial, la mejora de aulas y ambientes de aprendizaje, la alimentación de los niños, los planes y programas de estudio, los libros y sobre todo, los perfiles docentes y la calidad de la educación. Si bien, en Grecia nació uno de los más bellos ideales: la formación del hombre perfecto a través del arte de aprender y desde luego, del arte de enseñar, entre los siglos IV y V AC. La evolución, los cambios y la incidencia de los pedagogos, lograron su trascendencia a partir del Renacimiento y la llamada modernidad, en la actualidad, analizando las transformaciones globales, la pregunta obligada es ¿Qué proponen los grupos de maestros para que la Educación en nuestro país no se siga deteriorando?

El Secretario de Educación Pública Mario Delgado, confirmó el adelanto del fin de clases por el mundial y por el calor. Informó además, la aceptación y el consenso con todas las entidades de México, desde luego que la respuesta fue inmediata. Los titulares de la Educación en los Estados no aprobaron la idea y propusieron respetar el ciclo escolar hasta el 15 de Julio, como estaba programado para 2025-2026. La propuesta tuvo que modificarse.

La Educación no es un tema de contextos políticos y de situaciones de enfrentamientos bajo distintas realidades, en México no se ha logrado planear la educación para ajustarla a los cambios y las nuevas demandas empresariales. Pueden tenerse gran cantidad de becas pero hay que ajustar los lineamientos con apoyo de expertos. Se tienen grandes universidades públicas y deben ser convocadas también, las instituciones privadas y asociaciones de padres de familia. Durante décadas los estudiantes mexicanos aprendieron para colaborar con el país y mejorar sus condiciones de vida, demostrando su capacidad y a esta aspiración legítima se sumaron muchos esfuerzos, la educación tenía futuro.

Recordemos que todos las Instituciones involucradas en la educación manifestaron su propia visión y se rebelaron contra una decisión federal, así como los padres de familia, las escuelas privadas y los trabajadores del magisterio. Creo que el Secretario de Educación aceptó la nueva realidad y escuchó a todos los actores involucrados, viéndose obligado a rectificar y volver a explicar sus argumentos, que por sí mismos, bastarían para un cuestionamiento muy serio por parte de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum, que por cierto, este fin de semana explicó que cancelaba todo diálogo con la CNTE porque no respetaban los acuerdos.

Los Filósofos empiristas del siglo XVIII pensaron que la educación era el más poderoso instrumento de reforma. Su objetivo era formar una clase de hombre de cuyo comportamiento sería una garantía, no solo para sí mismo, si no para la sociedad y el país, que de su formación dependerían los cambios por venir. En México lo que percibimos son promesas y oscuridad.