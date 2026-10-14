La educación: identidad y misión, sus nuevos retos

La capitulación riesgosa es un acuerdo en capítulos que regula asuntos diversos entre partes para establecer conveniencias de cualquier naturaleza, siempre y cuando, sean de utilidad en tiempo y forma. Se establecen en situaciones de cualquier naturaleza: económica, social,matrimonial, de conquista, militares, ideológicas, políticas, religiosas y ahora, en nuestro país, las estamos viviendo en educación.

El antagonismo y resentimiento difundido lo inició el responsable de revisar, corregir y presentar los libros de texto para niños y jóvenes, Max Arriaga, al no querer abandonar las oficinas con colaboradores y acusar al Secretario de Educación Pública de traición. Toda acción tiene un riesgo, sobre todo, cuando se entiende que un puesto en la Administración Pública es transitorio. Es tiempo de recordar el finalismo: todo tiene un fin para el bien.

Es aquí, en este punto, donde no se explica el divisionismo que asombró entre Arriaga yMario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, este suceso nos ayuda a desentrañar una alianza controversial y nos alerta que en materia educativa existe una pretensión ideológica y de adoctrinamiento que ya se había detectado y que llevó al planteamiento de gran cantidad de preguntas, en momentos que la educación necesita una gran acción por los resultados de la prueba PISA y los comentarios de la OCDE detectado por el contenido de los libros y los errores múltiples, sobre todo, enMatemáticas y la ausencia de perfiles de colaboración.

Arriaga abrió los muros de la resistencia en un hecho inédito por la actitud de un “funcionario”, a quien se le notifica que ha sido despedido y debe entregar su puesto al sustituto.

Su alter ego se transformó en un drama de enseñanza-aprendizaje para el avance educativo que recuerda a Persifal, quien no comprendió el sentido de una ceremonia de divinidades, por el mero hecho de haber sido arrojado de su contemplación.

El titular de la SEP aclaró frente amedios y periodistas los recursos compensatorios para el funcionario: una Embajada en Cuba.

El “premio” a su lealtad ideológica, en lo personal me pareció en su momento un castigo por las condiciones que vive la isla.

El Presidente Díaz Canel anunció una movilización de todo el pueblo cubano, están planeando las estrategias que utilizó Fidel Castro para enfrentar a los Estados Unidos.

¿En qué se está convirtiendo el problemaeducativo con tanto por resolver? Fueun drama que no se atendió a tiempo.Lanueva actitud de los educandos, que hoy exigenuevas estrategias y una respuesta firme, no una capitulación política.

Mi reflexión no es por la capitulación, si no por el apoyo de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum, quien tiene la facultad de ordenar una revisión al sistema educativo como ya lo está proponiendo bajo otras acciones sin importar partidos o ideologías. La violencia señaló a los mercaderes del templo, algunos “funcionarios” critican el gran negocio de universidades privadas y no reconocen que el Estado no tiene la capacidad para satisfacer la Demanda Educativa, esto, da lugar a una selección libre de adoctrinamientos y a una decisión no solo de los estudiantes, si no de los padres de familia. Las Escuelas Públicas necesitan más recursos, presupuestos, tecnología y colaboración. Las Escuelas Privadas cumplen con lo que establece el Gobierno, necesitan seguridad y están en su derecho de corregir fallas o presentar nuevos esquemas en planes y programas.

Queda mucho camino por recorrer pero no se puede negar que de estas instituciones dependerá el futuro de México.