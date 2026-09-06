La Escuela de Fútbol Base abre sus puertas para profesionalizar al talento juvenil de Durango

La formación del futbol infantil y juvenil en Durango suma un nuevo esquema de trabajo técnico con la puesta en marcha de la Escuela de Fútbol Base, proyecto que estará bajo la dirección del especialista Alfredo Sierra Soria. La iniciativa pretende sistematizar la enseñanza del balompié entre los talentos locales, priorizando el aprendizaje metódico desde las etapas de iniciación deportiva.

El modelo planteado responde a la necesidad de estructurar el crecimiento de los futbolistas en desarrollo, abarcando la preparación física, táctica y conductual. En el deporte local, la falta de procesos continuos suele frenar a jóvenes promesas, por lo que esta propuesta busca corregir deficiencias en la fundamentación técnica y en la toma de decisiones dentro de la cancha.

Buscan sacar a los mejores talentos

Sierra Soria asume el mando operativo respaldado por una trayectoria volcada a la docencia deportiva y la psicología educativa. Su perfil integra certificaciones obtenidas con el Club Deportivo Guadalajara y la Fundación Marcet de Barcelona, además de la licenciatura en Educación Física, factores que orientarán la metodología hacia la maduración integral del deportista, combinando la pedagogía con el rendimiento futbolístico.

Las actividades de entrenamiento quedaron programadas para los días martes y jueves, en un horario de 17:00 a 18:30 horas. Este formato busca adaptar las cargas de trabajo a la rutina escolar de los integrantes, asegurando una asistencia constante y un seguimiento puntual de las capacidades motoras de cada jugador en sus respectivas categorías.

Mayor disciplina y tecnología para los jovenes

Asimismo, el plan de trabajo contempla mecanismos de visoreoría y acompañamiento continuo para detectar las aptitudes individuales de los futbolistas con mayor proyección. El propósito central radica en evitar el rezago de facultades por falta de seguimiento, ofreciendo una guía profesional que encauce a los jugadores hacia niveles de mayor exigencia y competitividad en el deporte organizado.

Con la articulación de este espacio por parte de la Asociación Estatal de Fútbol de Durango, la disciplina local busca elevar sus estándares formativos. La consolidación de bases sólidas en edades tempranas se perfila como el factor clave para generar camadas de deportistas mejor preparados para los retos del futbol contemporáneo.