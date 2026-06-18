La Escuela Superior de Música de la UJED tendrá curso de verano para niños y adolescentes | Fechas

Con el propósito de fortalecer el desarrollo artístico y cultural de la comunidad duranguense, este jueves docentes y directivos de la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), presentaron en rueda de prensa los detalles del Curso de Verano 2026 que organiza el Centro de Iniciación Musical, así como las convocatorias de ingreso a las licenciaturas que ofrece la institución para el próximo ciclo escolar.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, desde el Edificio Central de la máxima casa de estudios, las autoridades académicas destacaron la importancia de acercar a niñas, niños y jóvenes a las artes desde edades tempranas, al considerar que la música, la danza y las expresiones visuales constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo integral, la creatividad y la sensibilidad humana.

CURSO DE VERANO

Uno de los anuncios principales fue la realización del Curso de Verano del Centro de Iniciación Musical, dirigido a niñas y niños de entre 7 y 15 años de edad. Este programa se desarrollará del 6 al 31 de julio , diseñado para ofrecer una experiencia formativa y recreativa en un ambiente artístico y de convivencia.

Las actividades contemplan talleres de dibujo y pintura, danza contemporánea e introducción musical, además de la posibilidad de que cada participante elija un instrumento para acercarse a su práctica y conocimiento. Entre las opciones disponibles se encuentran piano, guitarra, batería, violín y canto, disciplinas que serán impartidas por personal especializado de la Escuela Superior de Música.

Los organizadores señalaron que este curso representa una oportunidad para que descubran nuevas formas de expresión, desarrollen habilidades artísticas y fortalezcan valores como la disciplina, la constancia y el trabajo en equipo, todo ello en un entorno que fomenta la creatividad y el gusto por las artes.

También informaron que las personas interesadas podrán inscribirse por el programa completo de cuatro semanas, por una semana o incluso por días individuales, lo que permite una mayor flexibilidad para las familias.

INSCRIPCIONES PARA LICENCIATURA

Además de promover las actividades de verano, la Escuela Superior de Música extendió la invitación a quienes desean iniciar una formación profesional en el ámbito artístico y musical. En este sentido, se dio a conocer la apertura de la convocatoria para las licenciaturas en Música y en Educación Musical y Expresión Artística.

La Licenciatura en Música está dirigida a personas interesadas en desarrollar una carrera profesional en la ejecución e interpretación instrumental, ofreciendo opciones de especialización en áreas como piano, guitarra, canto, percusiones, composición, violín, viola, violonchelo, contrabajo, corno francés, trompeta, trombón, flauta transversal, clarinete, oboe, fagot y saxofón.

Por su parte, la Licenciatura en Educación Musical y Expresión Artística está orientada a quienes buscan desempeñarse en la docencia, la promoción cultural, la investigación y los procesos de formación artística vinculados con la música, la danza, el teatro y las artes visuales.

Las autoridades académicas explicaron que el proceso de preinscripción para ambas licenciaturas permanecerá abierto hasta el 28 de junio, mientras que el curso propedéutico se desarrollará a finales de julio.

Para mayores informes y apartar un lugar, se encuentra disponible el número telefónico 6182707028.