La 'estrategia Taddei' contra los cercanos a Esteban Villegas

Mientras el gobernador del Estado prioriza su gira artística y política por el estado, aumentan los señalamientos de diversos sectores de la sociedad que denuncian malos manejos financieros y escasos resultados de la actual administración estatal, sobre todo ante el complicado fin de año que se aproxima.

Sí, mientras Esteban Villegas insiste en asegurar su futuro personal a través de la promoción artística envuelta en serias dudas sobre el origen de los recursos que utiliza para ello, así como la búsqueda de un espacio político a nivel federal que le proporcione fuero más allá del 2028, la casa que, se supone dirige, arde en llamas.

Cada día se suman más cámaras empresariales a criticar la complicada situación económica que atraviesa el estado, en gran parte ocasionado por el incumplimiento de pagos millonarios a proveedores locales, así como los carentes resultados en inversiones y generación de empleo.

Aunado a esto, surgen cada día más datos sobre malos manejos financieros de la actual administración, que se ha cansado de acusar recortes federales a pesar de que las cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda revelan lo contrario.

Y ni que decir de las protestas de cientos de burócratas a quienes se les ha prometido que se les cumplirá en el pago de sus prestaciones a fin de año, pero que cada vez se ve más complicado pues las cuentas no le salen a la Secretaría de Finanzas.

PRI-MERO, EL FUERO

Pero a pesar del fuego, a Villegas Villarreal parece no darle mucha importancia, pues ayer durante una reunión estatal con militantes priistas, que contó con la presencia de Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, Esteban siguió hablando de sus pasados triunfos en las urnas ante Morena y sus operadores, como si con eso los duranguenses se conformaran.

Además, el mandatario siguió presumiendo un Durango que solo algunos en el gabinete estatal ven, donde hablan de "seguridad, crecimiento económico y resultados". Y decimos algunos porque hay varios que están muy conscientes de que el discurso oficial esta muy alejado a la realidad del estado.

Es entendible que Villegas Villarreal priorice, antes que nada, la próxima elección del 2027, pues sabe que, de perder la mayoría del Congreso del Estado, también perdería el poder en lo que resta de su debilitado sexenio, además de que aumentaría el riesgo de asegurar una transición a modo, independientemente de quién gane en 2028.

ALISTANDO LA “ESTRATEGIA TADDEI”

También, dentro del discurso oficial en la convención tricolor, arrancó algunas sonrisas irónicas cuando el mandatario les pidió a los priistas y funcionarios estatales cerrar filas para el próximo año, pues apenas hace unos meses el mismo Villegas Villarreal había lanzado una seria advertencia a todos los de su equipo por si alguien pensaba traicionarlo.

Además, varios integrantes del gabinete estatal se han dado cuenta de que desde la Dirección de Comunicación Social se ha emprendido una campaña de golpeteo interno a través de páginas y medios de comunicación afines al Estado, aunque desconocen si dicha estrategia es una orden superior o por iniciativa de "alguien" que se ha cansado de presumir que tiene asegurada un espacio plurinominal para el próximo año por ser muy amigo de Villegas.

Esta situación ha tensado aún más en el ambiente en el equipo del gobernador, ocasionando que varios estén alistando pruebas de las irregularidades antes mencionadas para buscar protegerse en un futuro, muy al estilo de lo ocurrido en el INE, donde la extitular Guadalupe Taddei fue videograbada por un contratista que planeó acumular pruebas de corrupción por si alguien lo traicionaba. Y así ocurrió. Total, dicen que "pruebas sobran".

FRENTES ABIERTOS

Y es que, según revelan los inconformes, sobran pruebas de malos manejos financieros contra al menos seis personajes muy cercanos al mandatario estatal, a quienes se les ha dado muchas libertades en los últimos años al grado de dar órdenes a funcionarios de primer nivel en distintas dependencias.

Estos seis "consejeros" han ido acumulando poder y dinero con el aparente consentimiento del gobernador, situación que no ha pasado desapercibida con el resto del gabinete, quienes saben en caso de un revés en las urnas el próximo año, serían los primeros en ser señalados por la oposición.

Por eso no es extraño que, tras la amenaza pública de Villegas Villarreal en una entrevista tras su pasado informe, en el gabinete estatal se han abierto frentes al interior y exterior del Gobierno, apresurándose a reunir toda clase de pruebas que pudieran ser utilizadas como "salvavidas" en un futuro.

Por lo pronto, la "casa" sigue en llamas, el gobernador se mantiene enfocado en "cantar" y buscar su fuero, mientras los duranguenses tendrán que sufrir uno de los cierre de año más complicados desde la pandemia. ¡Y lo que falta de ver!