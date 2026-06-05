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La FEDUL da voz a la poesía local en el encuentro 'Donde Habita la Palabra'

El evento, organizado por la Red de Escritores Independientes de Durango, reunió a autores locales y registró una favorable respuesta del público.

La Red de Escritores Independientes de Durango impulsa a través de este tipo de eventos, la creación literaria y fomentar el gusto por la lectura.

La Red de Escritores Independientes de Durango impulsa a través de este tipo de eventos, la creación literaria y fomentar el gusto por la lectura.

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La Feria Duranguense del Libro (FEDUL) fue el escenario de la lectura poética “Donde Habita la Palabra”, un evento organizado por la Red de Escritores Independientes de Durango A.C. que logró congregar a un nutrido público.

 VOCES LOCALES EN EL FORO

Durante el encuentro, los autores Angélica Natalia de la Cruz, Sofía Berenice Salazar, Jaquelin Bonilla, Atahualpa Amaya y Leslie Berenice compartieron sus creaciones más recientes. La jornada transcurrió entre la lectura de versos y reflexiones que abrieron un canal de diálogo directo entre los escritores y los asistentes.

La conducción del evento estuvo a cargo de Jessica Cobos, quien coordinó la participación de los poetas y mantuvo la fluidez de la mesa durante la sesión literaria.

Los organizadores destacaron el interés del público duranguense por las actividades de la FEDUL.
Los organizadores destacaron el interés del público duranguense por las actividades de la FEDUL.

 RESPALDAN LA AGENDA CULTURAL


Tras la respuesta de la convocatoria, los organizadores destacaron el interés del público duranguense por las actividades de la FEDUL, lo que consolida este tipo de encuentros como puntos clave dentro de la cartelera artística de la ciudad.


 Al concluir el evento, representantes de la Red de Escritores Independientes de Durango señalaron la importancia de mantener y generar nuevos espacios que permitan visibilizar el trabajo de los autores locales, fortaleciendo el vínculo entre la literatura y la comunidad.


Autores independientes dinamizan la agenda cultural de la ciudad con una mesa de lectura.
Autores independientes dinamizan la agenda cultural de la ciudad con una mesa de lectura.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Red de Escritores Independientes de Durango poesía FEDUL escritores mesa, duranguense, Berenice, Durango

               

                
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