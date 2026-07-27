La Feria de Durango no se tradujo en un beneficio para los negocios: CEJ

La presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes Durango (CEJ), Karen Rivas Santillán, informó que seis de cada 10 negocios afiliados a esta organización, reportan bajas ventas durante el periodo de la Feria.

Con base en una encuesta aplicada entre empresas afiliadas al Consejo, el 61.1 por ciento de los negocios registró una disminución en sus ventas durante el primer fin de semana de la Feria Nacional Francisco Villa, en comparación con un fin de semana habitual.

El dato más relevante es que casi cuatro de cada diez empresarios (el 38.9 por ciento), reportó una caída superior al 30 por ciento en sus ingresos.

En contraste, solo 11.1 por ciento de los encuestados informó un incremento en sus ventas, mientras que ocho por ciento señaló que su nivel de ventas se mantuvo prácticamente sin cambios.

Los resultados reflejan que, para la mayoría de los negocios establecidos en la ciudad y pertenecientes al sector de jóvenes empresarios, el primer fin de semana de Feria no se tradujo en un beneficio económico.

Ante ello, se espera que después de las vacaciones y, una vez que las escuelas de educación básica se reactiven, los negocios retomen sus ventas, para evitar mayor afectación.