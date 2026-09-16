La Feria del Hongo vuelve a la Casa Súchil con degustación de cocina serrana

La gastronomía de la sierra de Durango regresará a la capital con la Feria del Hongo "De la sierra a la ciudad", una actividad que se realizará una vez más en la Casa de Cultura Banamex, ubicada en el Palacio del Conde del Valle de Súchil, en el Centro Histórico.

El encuentro reunirá sabores tradicionales elaborados con hongos silvestres, uno de los ingredientes más representativos de la temporada de lluvias en la entidad.

La degustación acercará al público una muestra de la cocina que forma parte de la Feria del Hongo de Mexiquillo, en el municipio de Pueblo Nuevo, donde desde hace varios años se promueve el aprovechamiento responsable y la riqueza biocultural de los bosques duranguenses.

La propuesta busca trasladar a la ciudad una parte de las tradiciones culinarias que han conservado las comunidades serranas a través del conocimiento sobre la recolección y preparación de distintas especies comestibles.

¿Cuándo será?