La Feria Duranguense del Libro entra a su recta final con talento local y nacional

La Feria Duranguense del Libro 2026, Edición Mundialista, concluye este domingo 7 de marzo con actividades gratuitas en la Plaza de Armas.

Si bien se aproxima el término de esta fiesta de las letras realizada por el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), el público no debe perderse la oportunidad de participar, escuchar y sorprenderse gratamente del talento de los duranguenses e invitados foráneos.

Este sábado 6 de junio se lleva a cabo “Versus”, conversatorio sobre el arte y el fútbol con la participación de Ricardo Milla y Jesús Alvarado. Las presentaciones de los libros: “Salvajes” de Antonio Ramos Revillas del Estado de Nuevo León, Everardo Ramírez Puentes comentará la obra; “Cielo Cruel” de Maritza Buendía de Zacatecas contará con los comentarios de Perla Montiel y de Coahuila “Prohibido soñar de pie” de Jaime Muñoz Vargas, Jesús Alvarado presentará el texto.

La Conferencia “Entre goles y palabras: literatura de la patada”, será impartida por Jaime Muñoz Vargas.

El domingo 7 de junio la propuesta de vanguardia de Al-He llenará el escenario con su concierto multimedia. La Conferencia “Entre goles y palabras: literatura de la patada” impartida por Jaime Muñoz Vargas pondrá el acento futbolero-mundialista. No podían faltar las presentaciones de libros, será el caso de “Soy de octubre” de Karla Zepeda Marín de Durango y de Chihuahua “Filosofía del vagabundo” de Leoncio Durán. “Pandora” de Liliana Blum se presentará con los comentarios de Maritza Buendía, Mercedes García y la propia autora. Los horarios en detalle pueden ser consultados en las redes sociales del ICED.