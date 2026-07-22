La Feria 'millonaria' que casi no deja ganancias

Una vez más, el mandatario de Durango, Esteban Villegas Villareal, provocó polémica en redes sociales al contradecir las cifras que él y su mismo equipo han dado a conocer con anterioridad sobre la Feria Villista, generando más desgaste a su Gobierno.

En una entrevista en la Velaría, con la periodista Adela Micha (que más adelante especularemos cuánto pudo haber costado), Villegas Villarreal y Lauro Arce, el director de la Feria, dieron a conocer cifras que provocaron malestar y burlas en los duranguenses.Primero, el mandatario estatal aseguró que la Feria Villista generará este año una derrama de más de 500 millones de pesos. Sí, en uno de los peores momentos económicos de Durango desde la pandemia, la Feria logrará generar -según Esteban Villegas- el doble que en años pasados.

Apenas en 2024, según cifras oficiales, la Feria Nacional de Durango dejó una derrama económica de 271 millones de pesos. Así lo informó el mismo Gobernador, cuando presumió ante medios de comunicación una afluencia de más de un millón de personas. Para este año, según cifras alegres de la titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Elisa Haro Ruiz, que dio a conocer en mayo pasado, la Feria Villista 2026 generaría una derrama económica estimada en 200 millones de pesos, es decir, menos que en el 2024 (discurso más creíble, acorde a la difícil situación económica en el estado). Entonces, hablar de 500 millones de pesos es, por decirlo educadamente, inverosímil. A alguien de su equipo se le pasó revisar las cifras que ellos mismos manejaron en boletines oficiales apenas hace unos meses y el mandatario quedó exhibido.

EL NEGOCIO SOÑADO

Pero no solo Villegas Villarreal fue criticado, pues Lauro Arce Gallegos también cometió una pifia que no pasó desapercibida en redes sociales. Según el director de la Feria, hay negocios al interior de la Feria que generan hasta un millón de pesos en ventas por día.

Y aunque al principio quiso evitar decir el nombre del comercio para "evitar que vayan a visitar a la señora" (¿quiénes?, ¿por qué?, ¿a qué se refería?, ¿seguridad o intimidación?) terminó por revelarle a la periodista que el establecimiento se dedicaba a la venta de pan.

Desde luego los comentarios en redes sociales comenzaron a poner en duda lo declarado por el funcionario estatal, pues para que eso pudiera ser real, la "señora" tendría que vender más de 600 piezas de pan por hora, al menos durante 12 horas seguidas, para alcanzar esa meta. No cabe duda que lanzar cifras, sin verificarlas, es una constante en esta administración estatal.

¿CUÁNTO COSTÓ LA ENTREVISTA?

Pero otra de las dudas que hubo tras la polémica entrevista con Adela Micha fue: ¿Cuánto costó?, porque, aunque Villegas Villarreal se ha convertido en cliente frecuente de La Saga, las tarifas que se manejan en la Ciudad de México no son baratas.

Un ejemplo reciente sobre los costos de contratar a Adela Micha para promocionar una feria fue lo que le facturó, en el 2024, al Gobierno de Aguascalientes para la promoción de la Feria de San Marcos, que fue de un millón 160 mil pesos, según se pudo saber a través de una solicitud de información.

La factura no incluyó los gastos de transportación, ni hospedaje. El paquete ofrecía la realización de un programa de aproximadamente 40 minutos, con la participación de la gobernadora de ese estado, además de una entrevista de 15 minutos con un funcionario de primer nivel, así como la producción y edición de un video promocional de 20 segundos que sería difundido en las cuentas de Adela Micha y La Saga, en redes sociales.

Así que, aunque hay un mundo de diferencia entre la Feria de San Marcos (que genera una derrama económica de 10 mil millones de pesos cada año) y la de Durango, que apenas reportó una ganancia de 22 millones de pesos el año pasado (y que, según las autoridades, se gastaron en labores de mantenimiento y salarios de empleados temporales e incentivos), difícilmente la periodista cambiaría sus costos de contratación para su equipo.

Lo que si quedó claro con esta entrevista es que, en el Gobierno del Estado, no hay quien pueda unificar las cifras y discursos públicos en todos los niveles, pues un día declaran una cosa en eventos públicos y ante medios de comunicación, pero luego ellos mismos se contradicen o terminan por cambiarlas. Ni ellos se ayudan.