La filosofía de Georges Bataille será analizada en charla en museo

La obra y el pensamiento de Georges Bataille, una de las figuras más provocadoras e influyentes de la literatura y la filosofía del siglo XX, serán el eje de un conversatorio que se realizará este viernes en el Museo de Arte Moderno “Guillermo Ceniceros”.

Bajo el título “Georges Bataille: Elogio de lo imposible”, la actividad propone un acercamiento a un autor cuya escritura desafió los límites de la razón, la moral y las formas tradicionales del conocimiento.

El encuentro contará con la participación de Eduardo Castañeda, Adrián Meraz y Alejandro Perales, quienes compartirán reflexiones en torno a la vigencia y el alcance de una obra que continúa despertando interés en distintos campos del pensamiento contemporáneo.

TRAS BATAILLE

Autor de títulos fundamentales como “Historia del ojo”, “La experiencia interior”, “La parte maldita”, “Teoría de la religión” y “Sobre Nietzsche”, Bataille desarrolló una de las exploraciones más radicales de la literatura moderna.

En sus textos, la escritura deja de ser un instrumento para explicar el mundo y se convierte en una experiencia que confronta al lector con el vértigo, la paradoja, el exceso y aquello que escapa a toda lógica utilitaria.

Su legado ha trascendido el ámbito literario para influir en la filosofía, el arte, la antropología, la teoría social y la crítica cultural. A través de sus ideas, generaciones de creadores e investigadores han encontrado nuevas formas de pensar la existencia, el deseo, lo sagrado y los límites de la experiencia humana.

El conversatorio forma parte de las actividades del proyecto Atopías: Derivas Conceptuales, que busca fomentar el diálogo en torno a las corrientes artísticas y filosóficas que han marcado la cultura contemporánea.

El evento iniciará a las 18:00 horas y la entrada será libre para todas las personas interesadas en acercarse a una de las voces más complejas y fascinantes del pensamiento moderno.