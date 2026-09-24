La 'Fosfo Combi' regresa a Durango capital; estudiantes pueden solicitar el traslado en grupo
Como una alternativa para apoyar a los jóvenes del municipio de Durango que diariamente requieren trasladarse a sus centros educativos, se anunció que podrán solicitar en grupo el apoyo de la FosfoCombi.
El regidor Francisco Franco Soler informó que la reactivación de la unidad es para atender las necesidades de los estudiantes.
“La FosfoCombi regresa para apoyar sus traslados a la escuela y para que puedan organizarse con sus amigos y compañeros y llegar de una manera segura”, detalló.
Explicó que, con la nueva dinámica, los grupos de estudiantes podrán organizar su propio viaje y solicitar el apoyo de la FosfoCombi para acudir a sus escuelas, lo que fortalecerá una cultura de movilidad compartida y acompañamiento.
Argumentó que uno de los compromisos que asumieron como regidores es salir del Cabildo para mantener presencia en las calles, escuelas, colonias y espacios públicos.
“Hay muchas maneras de hacer política y nosotros queremos hacerla cerca de la gente. A veces una acción que parece sencilla puede representar un apoyo importante para un estudiante y para su familia”, comentó.
Finalmente, informó que la unidad realizará diferentes recorridos y dinámicas para acercarse a la comunidad estudiantil, además de que próximamente darán más detalles de cómo podrán solicitar este servicio.