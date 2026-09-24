La 'Fosfo Combi' regresa a Durango capital; estudiantes pueden solicitar el traslado en grupo

Como una alternativa para apoyar a los jóvenes del municipio de Durango que diariamente requieren trasladarse a sus centros educativos, se anunció que podrán solicitar en grupo el apoyo de la FosfoCombi .

El regidor Francisco Franco Soler informó que la reactivación de la unidad es para atender las necesidades de los estudiantes.

“La FosfoCombi regresa para apoyar sus traslados a la escuela y para que puedan organizarse con sus amigos y compañeros y llegar de una manera segura”, detalló.

Explicó que, con la nueva dinámica, los grupos de estudiantes podrán organizar su propio viaje y solicitar el apoyo de la FosfoCombi para acudir a sus escuelas , lo que fortalecerá una cultura de movilidad compartida y acompañamiento.

Argumentó que uno de los compromisos que asumieron como regidores es salir del Cabildo para mantener presencia en las calles, escuelas, colonias y espacios públicos.

“Hay muchas maneras de hacer política y nosotros queremos hacerla cerca de la gente. A veces una acción que parece sencilla puede representar un apoyo importante para un estudiante y para su familia”, comentó.