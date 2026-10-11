La función 'Knockout, Noche de Terror' de boxeo profesional llega a Durango el 30 de octubre

El pugilismo profesional regresará a la capital duranguense el próximo 30 de octubre a las 20:00 horas en el salón de espectáculos del Hotel Holiday Inn, recinto donde se presentará una cartelera integrada por peleadores locales y visitantes de la región.

La contienda estelar estará protagonizada por los duranguenses Marlon 'Yaky' Ríos y Santiago 'Pitbull' Castillo, quienes están programados para chocar a diez asaltos en la división de peso súperpluma, un duelo entre contendientes de la misma entidad.

Encendiendo motores

En el turno semifinal, el local Manuel 'Matador' Martínez subirá al encordado en peso medio para medirse ante el tamaulipeco Carlos Valverde. Asimismo, en la escala welter, el duranguense Flavio 'Chinito' Ramos sostendrá un pleito frente a Héctor Jesús Vázquez, procedente de Lerdo.

La programación sobre el cuadrilátero continuará con el enfrentamiento entre Daniel 'Huracán' Martínez y Fernando Banda, este último originario de Gómez Palacio. Por su parte, en la división de peso mosca, el chihuahuense Alexis Facio peleará contra el local Gael Alanís.

Talento presente en la gran velada

El arranque de la función correrá a cargo de la contienda en la escala pluma, pactada a cuatro asaltos, disputada entre Juan Parra y Jairo 'Diablito' Romero, pleito que abrirá las acciones pactadas para la jornada de boxeo profesional.

El evento, anunciado bajo el nombre 'Knockout, Noche de Terror', ofrecerá boletos con un costo de entrada general de 250 pesos. La velada reunirá a boxeadores de Durango, la Comarca Lagunera, Chihuahua y Tamaulipas a partir de las 20:00 horas.