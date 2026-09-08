La Granja VIP 2026: icónico luchador lagunero ingresa al reality show, ¿de quién se trata?

La segunda temporada de La Granja VIP comenzó con varias sorpresas para los seguidores del reality show de TV Azteca, entre ellas la incorporación de una de las figuras más reconocidas y peculiares de la lucha libre mexicana.

El luchador lagunero apareció entre los participantes de la nueva edición, donde deberá convivir junto con otras personalidades del entretenimiento mientras enfrenta las actividades y retos que forman parte de la competencia.

¿De quién se trata?

Es nada más y nada menos que Pimpinela Escarlata, o Mario González Lozano, su nombre real, nacido el 18 de abril de 1969 en Torreón, Coahuila, y quien ha construido una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más representativas de los llamados luchadores exóticos dentro de esta industria.

Su carrera profesional comenzó el 15 de junio de 1988, durante sus primeros pasos utilizó personajes como Pantera Rosa y posteriormente Fly Boy, antes de adoptar definitivamente la identidad que terminaría acompañándolo durante buena parte de su carrera. Su nombre está inspirado en la novela La Pimpinela Escarlata, escrita por Emma Orczy.

Uno de los puntos determinantes para su consolidación llegó en 1994, cuando se incorporó a AAA, empresa en la que encontró mayor espacio para desarrollar su estilo y personaje . A lo largo de los años compartió escenario con otros exponentes como Cassandro, May Flowers y Polvo de Estrellas.

¿Por qué Pimpinela Escarlata decidió entrar a La Granja VIP?

Durante sus primeras horas en el programa, Pimpinela explicó a sus compañeros que su participación no está enfocada únicamente en conseguir el premio económico. El luchador señaló que tomó el reality como una nueva experiencia después de aproximadamente cuatro décadas dedicado al deporte espectáculo y que pretende disfrutar su estancia y darse a conocer ante un público diferente.

Además, reveló que existe una motivación personal detrás de su presencia en el programa, pues dedicó su participación a su madre, quien, de acuerdo con sus declaraciones dentro del reality, falleció aproximadamente un mes antes de su ingreso.

Después de décadas entre máscaras, llaves y cuadriláteros, el originario de Torreón enfrentará una competencia completamente diferente, en la que la convivencia y el respaldo de los espectadores serán determinantes para avanzar semana a semana.