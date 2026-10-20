La Granja VIP: ¿Por qué están cancelando a Kunno? Esto es lo que sabemos

El influencer mexicano se encuentra nuevamente en el centro de la controversia después de realizar un comentario sobre sus compañeros que provocó indignación entre los seguidores del reality show, quienes ahora exigen una sanción.

El comentario rápidamente llamó la atención de los espectadores, quienes consideraron que sus palabras sobrepasaron los límites de una simple estrategia de competencia y comenzaron a solicitar que la producción del programa, transmitido por TV Azteca, intervenga ante lo sucedido.

¿Qué dijo Kunno en La Granja VIP?

Todo comenzó durante una conversación entre Kunno y algunos de sus aliados dentro del reality, en medio de las rivalidades que se han formado entre los participantes conforme avanza la competencia.

De acuerdo con los videos que comenzaron a circular en plataformas digitales, el influencer estaba conversando sobre una posible manera de perjudicar al equipo contrario, encabezado por Niurka Marcos, cuando sugirió colocar cloro en los alimentos que consumirían sus rivales.

Durante la conversación, Kunno mencionó que sus compañeros podrían aprovechar la preparación del desayuno para agregar una pequeña cantidad de esta sustancia a la comida de los demás concursantes.

Las declaraciones provocaron una reacción negativa entre numerosos seguidores del programa, principalmente porque el cloro es una sustancia química que puede ocasionar daños graves cuando se ingiere.

Usuarios exigen la expulsión de Kunno

Después de que el fragmento se difundiera en redes sociales, numerosos espectadores comenzaron a exigir consecuencias para el influencer, argumentando que sus palabras podrían considerarse una amenaza contra la integridad de sus compañeros.

Algunos usuarios solicitaron directamente su expulsión del programa, mientras que otros consideraron que debería ser enviado automáticamente a la lista de nominados, sin oportunidad de competir por su salvación.

Asimismo, algunos espectadores dirigieron sus reclamos a Adal Ramones y a los responsables del programa, solicitando que las reglas se apliquen de manera uniforme, independientemente de las alianzas o rivalidades que existan entre los concursantes.