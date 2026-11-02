La Guardia Nacional detrás de sus uniformes y sus armas

Me invitó la GN como moderador al Foro interinstitucional para el análisis de protocolos de seguridad, que realizó en el Campo Militar Estratégico Conjunto el pasado miércoles. Cuando llegue en lugar de los calabozos con instrumentos medievales de tortura, bajo el paradigma de la militarización de la seguridad pública y la letalidad militar, lo que me recibió fue su doctrina: más de 40 documentos impresos en exhibición que muestran su base doctrinal: manuales, directivas, protocolos, etc. que actúan como pilares para la capacitación de todos sus procedimientos operativos.

Edwin Romell, mariscal alemán de la Segunda Guerra Mundial, decía que hay una diferencia entre una tirada de dados y un movimiento audaz. La tirada de dados es un volado, tienes 50 posibilidades de perder y 50 de ganar, pero si pierdes el enemigo te aplasta y pierdes la guerra; con el movimiento audaz igual, tienes 50 y 50, pero si pierdes te repliegas, te rearticulas, mantienes el control sobre la situación y estás listo al día siguiente para la batalla, con la ventaja de que tuviste contacto con el enemigo y empiezas a saber cómo piensa, cómo se mueve (movimientos de flanqueo, oblicuos, sorprende por la retaguardia, realiza emboscadas, ataca de frente con toda su fuerza, etc.) y esa experiencia te prepara para ganar, porque en la guerra, como en la vida, unas veces pierdes, pero te levantas y ganas realizando movimientos audaces, no manteniéndote en las trincheras.

Haberme invitado y haber invitado a la élite empresarial, encabezada por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Merlín Cochran) y la CANACAR para hablar de la seguridad a instalaciones petroleras y de carreteras pareciera que era una tirada de dados, porque, al menos yo, iba con la espada desenvainada para hablar de la letalidad militar; pero me desarmó un evento organizado con precisión militar cuya primera ponencia estuvo a cargo del responsable de la GN de la seguridad en carreteras quien, de frente a los representantes del gremio empresarial, expuso los operativos que se realizan para garantizar la seguridad al autotransporte y se comprometió a seguir dando resultados y continuar con la capacitación constante de los efectivos.

En el tema de la seguridad a hidrocarburos me dejó con el ojo cuadrado el esquema que planteó el Fiscal Jefe de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para combatir el huachicol fiscal y la articulación que mantienen la F.G.R. con la GN, precisamente en el marco de coordinación interinstitucional que planteaba el Foro, esperemos que haya más logros, sobre todo, relacionados con la clase política vinculada con el crimen organizado y el robo de hidrocarburos y el huachicol fiscal.

La experiencia que me deja el evento es que cuando vemos a la GN en las calles lo que vemos son sus uniformes y sus armas, pero no se ve lo que hay detrás: una institución con doctrina policial (valores, principios y procedimientos técnicos), preocupada por la actualización de sus integrantes con la realización de este tipo de foros e interesada en abrir espacios de análisis y reflexión con los sectores sociales (académico, empresarial, ONGs) para escuchar sus inquietudes y darles respuesta.

Estoy convencido de que la legitimidad social de la GN no debe provenir solo de su eficacia táctica/operativa (operativos, detenciones y aseguramientos), indudablemente importante, sino de su capacidad de transmitir confianza, con acciones y resultados, que permita crear convicción en la sociedad que nuestra seguridad está garantizada, porque tener esa convicción fortalece la subsistencia del contrato social, es decir, la convivencia pacífica. Después de asistir al evento, la tengo.