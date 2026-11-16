La guerra híbrida: el futuro nos alcanzó

La suspensión de los despegues en los aeropuertos de Estados Unidos, el pasado viernes, encendió las alarmas. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó detener temporalmente las salidas de vuelos comerciales debido a problemas en sus sistemas de comunicación. Unas horas antes, millones de usuarios enfrentaban dificultades para acceder a Outlook, Teams y otros servicios de Microsoft. Las especulaciones sobre un posible ciberataque no tardaron en aparecer. Sin embargo, las autoridades descartaron esa hipótesis en ambos incidentes. Y aquí está lo verdaderamente importante: más allá de si se trató de fallas técnicas o de ataques deliberados, ¿qué ocurriría si mañana fueran operaciones coordinadas contra infraestructuras esenciales? La guerra híbrida ya no es una hipótesis futurista. No necesita tanques, misiles ni declaraciones formales de guerra. Combina ciberataques, sabotajes, desinformación, presión económica y operaciones psicológicas para debilitar a un adversario, desestabilizar sus instituciones o erosionar la confianza de sus ciudadanos. Su mayor ventaja es operar en esa zona gris entre la paz y el conflicto, donde identificar al responsable y demostrar sus intenciones puede resultar extraordinariamente complejo.

Europa conoce bien estas vulnerabilidades. Los ataques informáticos contra sistemas de refrigeración de supermercados y centros de almacenamiento de sangre en Francia demostraron que un dispositivo cotidiano, conectado a internet, puede convertirse en un riesgo para la seguridad alimentaria y sanitaria. A esto se suman las falsas amenazas de bomba contra vuelos comerciales y espacios públicos, que obligan a activar protocolos de emergencia, movilizar recursos y alterar la vida cotidiana. Aunque no haya explosivos, el efecto psicológico y operativo es real: miedo, incertidumbre y desgaste institucional.

Pero existe otra dimensión que merece especial atención: la inteligencia artificial. Sus propios desarrolladores y directivos han advertido sobre los riesgos de avanzar más rápido que nuestra capacidad para regular y controlar sus consecuencias. Sam Altman, director de OpenAI, ha planteado ante Naciones Unidas la necesidad de establecer mecanismos de gobernanza internacional frente a sistemas cada vez más poderosos. El desafío no es únicamente tecnológico: también es político, ético y de seguridad.

La IA puede facilitar la manipulación de información, multiplicar la desinformación mediante imágenes y audios falsos, reproducir prejuicios y automatizar decisiones sensibles. También debemos considerar su impacto psicológico: la dependencia de asistentes digitales, la delegación del pensamiento crítico y la capacidad de influir sobre percepciones y comportamientos. La amenaza no siempre será que una máquina tome el control; también puede ser que nosotros dejemos de ejercerlo.

Para países como México, esta discusión no es lejana. Nuestras economías, sistemas financieros, hospitales, puertos, aeropuertos, redes eléctricas y comunicaciones dependen de infraestructuras digitales interconectadas. La vulnerabilidad de una sola puede generar consecuencias en cadena. En un escenario de competencia geopolítica, esas debilidades pueden convertirse en instrumentos de presión.

La seguridad nacional del siglo XXI exige mucho más que capacidad militar. Requiere inteligencia estratégica, cooperación internacional, protocolos de respuesta, inversión en ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas. También exige que los Estados no deleguen completamente decisiones sensibles en empresas tecnológicas cuyo poder e influencia pueden superar su capacidad de regulación.

No necesitamos demostrar que la suspensión de vuelos en Estados Unidos fue un ciberataque para entender la advertencia. Tampoco esperar a que un hospital, un banco o una red eléctrica queden paralizados deliberadamente. La tecnología ha transformado la naturaleza de las amenazas y ha reducido la distancia entre un conflicto internacional y nuestra vida cotidiana.

El futuro que durante años describimos en los análisis de seguridad ya está aquí. La pregunta dejó de ser si la guerra híbrida llegará a nuestras sociedades. La pregunta es si tendremos la capacidad de reconocerla, anticiparnos y responder. Porque, efectivamente, el futuro nos alcanzó.