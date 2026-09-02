La hazaña del duranguense Rafa Jaime en el Everest llegará a National Geographic

La hazaña que colocó al duranguense Rafa Jaime en la cima del mundo llegará finalmente a la televisión. El triatleta anunció el estreno de un documental de National Geographic sobre la expedición que lo convirtió en el primer iberoamericano con discapacidad visual en conquistar el monte Everest.

La producción, titulada Everest a Obscuras, será transmitida este domingo 6 de septiembre por el canal de National Geographic, de acuerdo con lo anunciado por el propio deportista mediante sus redes sociales.

“Este domingo sale a la luz por fin, después de tres años, mi documental en National Geographic”, escribió Rafa Jaime antes de compartir el tráiler oficial.

Las primeras imágenes muestran las condiciones extremas enfrentadas durante el ascenso, así como la relación de confianza entre Rafa y el montañista Omar Álvarez, quienes emprendieron juntos una expedición que terminó por cambiar sus vidas.

Una hazaña seguida desde Durango

Como informó El Siglo de Durango en mayo de 2023, Rafa Jaime llegó a Nepal el 4 de abril de aquel año acompañado por Omar Álvarez. Tras varios días de recorrido, ambos alcanzaron el campamento base del Everest el día 14 del mismo mes.

A partir de entonces comenzó el proceso de aclimatación y los ascensos progresivos necesarios para intentar conquistar la montaña más alta del planeta.

La expedición tomó un giro inesperado cuando Álvarez presentó un edema pulmonar y tuvo que descender para recibir atención médica. Rafa continuó el recorrido acompañado por sherpas y el 23 de mayo alcanzó la cima del Everest, situada a más de ocho mil 848 metros sobre el nivel del mar.

Con ello se convirtió en el primer iberoamericano con discapacidad visual en conseguir esta hazaña, poniendo en alto los nombres de México y Durango.

La historia detrás de la cima

Everest a Obscuras recupera no solamente el resultado de la expedición, sino también las decisiones, dificultades y momentos de incertidumbre que enfrentaron sus protagonistas.

El documental permitirá conocer lo ocurrido durante el ascenso y la separación de la cordada, cuando la salud de Omar Álvarez lo obligó a abandonar la ruta mientras Rafa continuaba hacia la cima.

Durante la presentación de la producción, el triatleta explicó que la historia pretende ir más allá de un logro deportivo y llevar al público a reflexionar sobre sus propios desafíos.

“Esta película lo que hace es confrontarnos con nuestras propias montañas, las de la vida, las que escalamos todos los días. Nos va a poner a pensar en las cimas que estamos escalando, con quién las estamos escalando”, expresó.

A tres años de aquella expedición, la historia que fue seguida con expectación desde Durango llegará ahora a las pantallas de National Geographic.