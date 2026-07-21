La influencer Brianda Deyanara se suma a 'La Casa de los Famosos México'
La expectativa rumbo al estreno de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” continúa creciendo. La producción del exitoso reality confirmó que la influencer y creadora de contenido Brianda Deyanara será la decimotercera habitante en ingresar a la casa más famosa del país.
Con una de las comunidades digitales más grandes de Latinoamérica, Brianda llega al programa respaldada por más de 35 millones de seguidores en TikTok y cerca de 13 millones en Instagram, cifras que la colocan entre las personalidades más influyentes del entretenimiento digital en habla hispana.
DE LAS REDES SOCIALES AL REALITY
Originaria de México y egresada de la carrera de Comunicación, Brianda Deyanara construyó su popularidad gracias a contenidos de estilo de vida, moda y humor. Con el paso del tiempo, logró ampliar su presencia dentro del entretenimiento al participar como conductora en Telehit y formar parte de 404 Girls, uno de los colectivos femeninos más exitosos de TikTok.
Su trayectoria también incluye colaboraciones con importantes marcas internacionales y apariciones en eventos como los MTV MIAW y los Eliot Awards, consolidando una carrera que trasciende las plataformas digitales.
Ahora, la creadora de contenido enfrentará uno de los retos más importantes de su carrera: convivir completamente aislada del mundo exterior junto a otras celebridades, mientras millones de espectadores siguen cada uno de sus movimientos.
La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México iniciará transmisiones el próximo 26 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas. Además, el público podrá seguir todo lo que ocurra dentro de la casa a través de Canal 5, Canal 9, ViX y las plataformas digitales oficiales del reality, donde la transmisión en vivo estará disponible las 24 horas del día sin censura.