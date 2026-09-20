'La injerencia no resuelve los problemas': Sheinbaum defiende estrategia de seguridad desde Culiacán

En el marco de los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya por tener nexos con la delincuencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que "la injerencia no resuelve los problemas, la injerencia provoca violencia".

Durante su rendición de cuentas en Culiacán, como parte de su Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum Pardo reiteró todo el apoyo del gobierno federal a la gobernadora interina, Graciela Domínguez.

"La injerencia no resuelve los problemas; la injerencia provoca violencia. ¿Qué pide México? Soberanía, cooperación para el desarrollo, que es lo que genera paz. No queremos injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro territorio. Los mexicanos definimos nuestro futuro", dijo.

"Sinaloa lo deciden las y los sinaloenses. El presente y el futuro de Sinaloa son de los sinaloenses; son del pueblo de México. Y es muy importante decirlo, lo repito: la injerencia genera violencia, la cooperación para el desarrollo genera paz y lo que requiere Sinaloa, el país completo, es con justicia, libertad y soberanía", declaró.

Al hacer un paso de la historia de México, la titular del Ejecutivo federal insistió en que ninguna potencia extranjera define el destino del pueblo de México: "Ninguna élite define el futuro de la patria, que es el pueblo de México quien lo define".

Sheinbaum reitera apoyo a gobernadora interina

"Graciela tiene todo el apoyo del gobierno de la República, todo", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que acordó con ella la permanencia de las fuerzas federales para la seguridad en Sinaloa.

"Acordé con ella, primero, que todas las fuerzas federales, y todo lo que se requiera, va a permanecer aquí, siempre, todo el tiempo que sea necesario.

"No vamos a retirar a ningún elemento del Ejército, de la Guardia Nacional, de Marina; van a permanecer en Sinaloa, apoyando a la gobernadora y sobre todo al pueblo de Sinaloa.

"¡Gobernadora, gobernadora, gobernadora!", respondieron las y los asistentes.

Expuso que a partir de la próxima semana, va a estar yendo el gabinete a Sinaloa: "Ya vino el gabinete de Seguridad, ahora viene la próxima semana, el de Agricultura y Desarrollo Rural, coordinado por su secretaria. Que sepan que no va a faltar el dinero para el apoyo a los agricultores.

"Después va a venir el gabinete de Energía con la Comisión Federal de Electricidad, porque ya acordé con la gobernadora que se va a ampliar un mes el subsidio para Sinaloa (...)".

Externó que quiere mucho a Sinaloa porque su esposo, Jesús María Tarriba, es originario de Mazatlán.

"Y siempre vamos a apoyar a todos Sinaloa. Los momentos difíciles se salen juntos y juntas. Aquí lo más importante es la unión entre pueblo y gobierno, no puede haber división entre pueblo y gobierno", externó.