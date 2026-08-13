'La inseguridad no se resuelve señalando de dónde son las personas detenidas': Héctor Vela Valenzuela

El secretario General de Gobierno de Durango, Héctor Vela Valenzuela, dio a conocer que se respetan las declaraciones de las autoridades de Zacatecas, pero enfatizó que la inseguridad no se resuelve señalando de dónde son las personas detenidas.

Luego de las declaraciones de su homólogo de Zacatecas, quien dijo que se ha arrestado a decenas de personas foráneas y Durango ocupa el primer lugar con un total de 70, se emitió un posicionamiento.

“En Durango somos respetuosos de las expresiones de las autoridades de Zacatecas y, desde luego, de la información que corresponde a las investigaciones y procesos que llevan a cabo las instituciones de ese estado”.

“Sin embargo, considero importante señalar que, frente a un fenómeno tan complejo como el de la seguridad, la prioridad debe ser siempre la protección de las familias y de la ciudadanía, tanto de Durango como de Zacatecas. La seguridad no se resuelve señalando de dónde son las personas detenidas; se resuelve trabajando juntos para impedir que los grupos criminales tengan capacidad de operar y desplazarse de una entidad a otra”, enfatizó Vela Valenzuela.

Y estableció que, más que entrar en una discusión sobre responsabilidades políticas, la postura es que se deben coordinar esfuerzos, compartir información y actuar de manera conjunta.

“Pero si tengo que ser muy enfático, repruebo la actitud grosera y prepotente con la que se refirió el Secretario de Gobierno de Zacatecas a mi gobernador”, enfatizó.

Agregó que no se trata de “embarrar” a nadie ni de “limpiarnos”, sino de “entender que los problemas de seguridad no reconocen fronteras administrativas, y que precisamente por eso la respuesta de los gobiernos tampoco puede tenerlas”.

Refirió que cada autoridad debe asumir la responsabilidad que le corresponde y, al mismo tiempo, tener la madurez institucional para reconocer que la seguridad de los ciudadanos es una responsabilidad compartida.

“Nuestro llamado es a que la información y las estadísticas sean utilizadas para construir estrategias de inteligencia, prevención y coordinación, y no para generar confrontaciones entre gobiernos”, concluyó.