La IP ve positiva la llegada de refuerzos militares a Durango

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez, consideró positivo que se hayan mandado por parte del Gobierno Federal, refuerzos de seguridad a Durango.

"Teníamos tiempo esperando refuerzos, que nuestra ciudad se blindara un poquito más. El país está atravesando una situación bien compleja, pero que Durango esté en los ojos de la Federación, que las corporaciones trabajen en conjunto, que trabajen en equipo por el bien de la seguridad del estado, creo que es positivo", indicó.

Y es que expuso que la seguridad es muy importante para la atracción de inversiones, lo que busca Durango desde hace tiempo.

"Creo que las inversiones dependen mucho de la seguridad del lugar donde se van a instalar y el que Durango sea seguro y se mantenga así es positivo para la sociedad y para los empresarios", estableció.