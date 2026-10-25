'La isla de las muñecas', la película mexicana que convierte una leyenda en pesadilla

La leyenda de uno de los sitios más inquietantes de México llegó a los cines con “La isla de las muñecas”, una película que convierte el misterio de Xochimilco en una historia de terror y suspenso.

La producción dirigida por Homero McDonald Chávez apuesta por el folclor mexicano, las presencias sobrenaturales y una atmósfera construida alrededor de cientos de muñecas que parecen observar cada movimiento de quienes se atreven a entrar en su territorio.

La cinta también ha llamado la atención por su desempeño en taquilla. Durante su primer fin de semana, se colocó en el primer lugar entre las películas mexicanas, con más de 48 mil espectadores, de acuerdo con reportes difundidos tras su estreno. El resultado la convirtió en una de las propuestas nacionales de terror que han conseguido destacar frente a producciones internacionales en cartelera.

DE LEYENDA A PESADILLA

La historia sigue a un grupo de exploradores que viaja a la famosa Isla de las Muñecas para investigar los relatos que han alimentado su reputación. Entre ellos se encuentra Bruno, interpretado por Javier Ponce, un periodista escéptico que busca descubrir qué hay detrás de las historias sobrenaturales que rodean el lugar.

Lo que comienza como una investigación para documentar una leyenda, pronto se transforma en una lucha por sobrevivir. La expedición conduce a sus integrantes a un entorno donde los rumores sobre una presencia sobrenatural cobran fuerza y la posibilidad de encontrar una explicación racional comienza a desvanecerse.

El relato retoma la leyenda de una niña que murió ahogada en los canales cercanos a las chinampas y cuyo espíritu, según las historias populares, permanece ligado al sitio. La figura de Don Julián y las muñecas colocadas entre los árboles forman parte de ese imaginario que ha convertido al lugar en una referencia del misterio mexicano.

La película aprovecha ese trasfondo para construir una narración donde los escenarios, los sonidos y las figuras deterioradas funcionan como elementos centrales de la tensión.

Las muñecas, con sus rostros inexpresivos, extremidades incompletas y miradas fijas, se convierten en una presencia constante que acompaña a los personajes incluso antes de que comiencen los acontecimientos más inquietantes.

MÁS DE DOS MIL MUÑECAS PARA CREAR LA ATMÓSFERA

Uno de los principales atractivos de la producción se encuentra en s u propuesta visual. Para construir el ambiente de la película se utilizaron más de dos mil 800 muñecas reales , incorporadas a los escenarios para reforzar la sensación de abandono y extrañeza que caracteriza a la leyenda.

La decisión de recurrir a objetos físicos permite que las figuras formen parte del espacio de manera tangible, en lugar de depender exclusivamente de recursos digitales. La acumulación de muñecas, sus diferentes estados de conservación y la ambientación de los espacios contribuyen a crear una imagen perturbadora que conecta con el imaginario del terror clásico.

La dirección representa, además, la ópera prima de Homero McDonald Chávez, quien lleva a la pantalla una historia inspirada en una de las leyendas urbanas más conocidas del país.

El reparto reúne a Javier Ponce como Bruno, Alejandro Tommasi como Theo Siller e Isaura Espinoza como Diana Siller, junto con Gerardo Murguía, Dayana Velver, Sergio Reynoso y Elena del Río. Con una duración aproximada de 80 minutos, el largometraje concentra su propuesta en el misterio, el suspenso y la amenaza que se cierne sobre los visitantes.

¿Y POR QUÉ VERLA?

La recepción crítica ha sido desigual. Entre los aspectos que despiertan interés se encuentra la elección de una leyenda mexicana reconocible, capaz de generar inquietud por sí misma, así como el potencial visual de un escenario cubierto de muñecas.

Sin embargo, algunas reseñas han señalado problemas en la continuidad narrativa, situaciones poco creíbles y recursos de terror convencionales que no siempre consiguen provocar miedo.

La cinta puede resultar atractiva para quienes disfrutan las historias paranormales, las leyendas urbanas y las películas que recurren a espacios siniestros para generar tensión . También ofrece una oportunidad para acercarse a una historia arraigada en la cultura popular mexicana desde una perspectiva cinematográfica.

Su principal fortaleza está en el concepto, una expedición que busca explicar lo inexplicable, un sitio cargado de simbolismo y miles de muñecas que convierten el paisaje en una imagen difícil de olvidar.

Con su llegada a las salas, “La isla de las muñecas” apuesta por demostrar que las leyendas locales todavía tienen espacio en la cartelera comercial.