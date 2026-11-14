La judicialización del debate público

Mucho recordamos—gracias a Dios, todavía en vida—al escritor hindú Salman Rushdie. Nacido en Bombay en el casi a mitad del siglo pasado, logró fama mundial tras la publicación de su novela Los versos satánicos en 1988, obra que desató el odio de los fundamentalistas musulmanes, quienes la tipificaron como “ofensiva contra el islam” debido a sus referencias históricas sobre Mahoma, y a tal grado que para el año siguiente el ayatolah Ruhollah Komeini en Irán emitió una fatwa contra él exigiendo su asesinato sin haber nunca leído siquiera el libro, hecho que obligó a Rushdie a vivir en la clandestinidad y bajo protección policial durante años, y del Gobierno Británico en su momento.

Sin embargo, no será sino hasta Agosto del 2022, cuando el islam llegó con suficiencia a los Estados Unidos—luego que Obama y Biden deportaron a 9 millones de hispanos para suplirlos, trayendo a mahometanos somalíes—que este sufrió un terrible atentado público a manos de un musulmán con arma blanca, mismo que lo dejó desfigurado y tuerto; hecho que narra en su autobiografía Cuchillo, publicada tras su recuperación en el 2024.

Tal parece que ahora le toca el turno al célebre novelista francés Michel Houellebecq de padecer lo mismo aunque en un escenario muy distinto al que inicialmente protegiera la integridad y la vida del Maestro Rushdie, pues ahora no es un ayatolah que ofrezca dinero o vida mundana después de la muerte a cambio de su sangre quien busca su condena sino las propias instituciones de Occidente en Francia—su patria—quienes ahora se han empeñado en acusarlo por presuntos “delitos de odio”; es decir, por “crímenes de pensamiento” como sentenciaba el Ministerio del Amor a las víctimas de la dictadura socialista en la clásica novela 1984 del británico George Orwell.

Que lo anterior este sucediendo no es de extrañar desafortunadamente, pero tampoco deja de sorprender el hecho, si tomamos en cuenta que de algún modo u otro la tiranía del “Pensamiento único” ya tenía seguramente en la mira al escritor galo desde que este publicó su novela Sumisión en el 2015. Y lo anterior no es para menos si tomamos en cuenta los disturbios y el vandalismo brutal que detonaron el mes pasado las hordas de supuestos “migrantes”, camuflados de estudiantes, en Francia.

La novela de Houllebecq planteaba desde la ficción literaria un escenario que entonces parecía incierto pero tampoco menos lejano: que un partido político musulmán que sostiene el totalitarismo ideológico que les es propio ganaba las elecciones presidenciales con ayuda del Partido Socialista en Francia, en el 2022.

Como era de esperarse, esta obra llamó de inmediato la atención, sin faltar quien trató de criticarle como “racista” (el islam no es una raza) pues para su suerte la novela fue lanzada al mercado justo el mismo día que ocurrió el infame atentado yihadista contra la revista Charlie Hebdo.

Curiosamente, ahora se le acusa de presuntos “delitos de odio”, que es como la izquierda criminaliza ahora la Libertad de Expresión, acudiendo a declaraciones hechas por Houllebecq en el 2022 ante la revista Front populaire.

En dicha entrevista, Houellebecq afirmó que los franceses de origen ya no quieren que los musulmanes se integren: “Quieren que dejen de robar y agredir, que la violencia disminuya, que respeten la ley y a la gente, o una buena solución: que se vayan…Tengo la impresión de que la línea de conducta más conforme con el Corán, la mejor para un buen musulmán, es la de retornar a la tierra del islam”.

Por su parte, su abogado defensor ha declarado que no ha incitado a ningún odio y que su cliente se ampara totalmente en la Libertad de Expresión.

Ante el fracaso populista de la falsa integración migratoria y las políticas socialistas en Francia y la Comunidad Europea, para este tipo de gobiernos la solución no es castigar el delito ni prevenir el crimen sino silenciar a quienes lo señalan, con lo que queda claro que ni las quemas de iglesias y monumentos desde Notre Dame hasta Limoges han servido de nada para quienes bajo el mandato de Macron solo planteaban como solución censurar Facebook y Snapchat hace unas semanas.