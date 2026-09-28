¿La Laguna de Durango recibirá el mes de octubre con lluvias?, esto dice el pronóstico

Para el jueves y viernes se pronostican lluvias que podrían alcanzar entre 50 y 60 milímetros en un periodo de 24 horas en municipios de La Laguna, mientras que en las regiones de Valles y Llanos también existen probabilidades de precipitaciones más moderadas, informó Víctor Hugo Randeles, titular de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Mayor intensidad en La Laguna

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias de mayor intensidad podrían registrarse en el noreste del estado, particularmente en los municipios de Mapimí, Tlahualilo, Gómez Palacio y Lerdo.

¿Cómo será el clima en Durango este 29 de septiembre?

Para este martes, las probabilidades de lluvia se concentran en la zona serrana y algunos municipios laguneros, aunque serían ligeras. En la zona central y el norte del estado no se pronostican precipitaciones.

Para la ciudad de Durango se espera un martes con nubosidad, pero sin probabilidades de lluvia, con una temperatura mínima de 15 grados centígrados, máxima de 31 y nocturna de 16. Además, se prevén rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Temperaturas del lunes en Durango

La temperatura más baja registrada la mañana del lunes fue en San Bernardo, con cinco grados centígrados; La Rosilla, con ocho; Hidalgo, con 10; El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, con 12; Súchil, con 13; Santiago Papasquiaro y Vicente Guerrero, con 14; Nuevo Ideal, con 15; y Poanas y la ciudad de Durango, con 16 grados.

En cuanto a las temperaturas máximas del domingo, Cuencamé registró 35 grados; Lerdo, Topia y Tamazula, 34; la ciudad de Durango, 32; mientras que San Bernardo, Santiago Papasquiaro, Poanas e Hidalgo alcanzaron los 31 grados centígrados.