La leyenda de ‘el Nopalito’

No sé por qué en estos tiempos me ha venido a la mente la triste historia de un ingeniero michoacano, hombre valiente y leal, maderista y revolucionario, Constituyente del 17, gobernador de Michoacán, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, que como presidente de México tuvo el infortunio de compartir el poder con el general Plutarco Elías Calles, Jefe Máximo de la Revolución mexicana. Se llamaba Pascual Ortiz Rubio.

Al terminar su gobierno en diciembre de 1928, Calles había fingido abandonar el poder. Hablando de sí mismo en tercera persona declaró: “Plutarco Elías Calles no volverá a ser, ni intentará ser jamás, factor político en México y sólo en el desgraciado caso en que las instituciones del país se vean comprometidas, este ciudadano se pondrá a las órdenes del gobierno legítimo, por si se desea aceptar sus servicios”. Los hechos lo desmintieron.