La literatura se apodera de la pantalla con 'Mal de amores', nueva serie en Netflix

A 30 años de la publicación de una de las novelas más reconocidas de la literatura mexicana contemporánea, “Mal de amores” llegó a Netflix convertida en una serie de siete episodios que recupera la esencia de la obra de Ángeles Mastretta y la traslada a la pantalla bajo la dirección de Catalina Aguilar Mastretta, hija de la escritora.

La producción está ambientada en el México de finales del siglo XIX y los años previos a la Revolución Mexicana. En ese contexto histórico se desarrolla la historia de Emilia Sauri, una mujer que busca abrirse camino en una sociedad marcada por las restricciones impuestas a las mujeres de su época, mientras intenta defender su vocación, su libertad y sus propios sentimientos.

UNA ADAPTACIÓN CON SELLO FAMILIAR

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que la adaptación fue encabezada por Catalina Aguilar Mastretta, quien además participó como guionista, productora y directora. La cineasta ha señalado que deseaba llevar esta historia a la pantalla desde su adolescencia, lo que convirtió la serie en un proyecto profundamente personal.

La novela original, publicada en 1996, es considerada una de las obras más importantes de Ángeles Mastretta y obtuvo reconocimiento internacional por su retrato de personajes femeninos complejos y por su mirada sobre los cambios sociales y políticos de México.

EL CORAZÓN DE LA HISTORIA

La construcción de Emilia Sauri es uno de los pilares de la adaptación. Interpretada por Renata Vaca, el personaje aparece como una mujer decidida, curiosa e inconforme, que se resiste a aceptar el destino tradicional que la sociedad ha preparado para ella.

Su deseo de estudiar medicina y tomar decisiones sobre su propia vida la convierten en una figura adelantada a su tiempo.

A su alrededor se desarrolla un complejo entramado emocional. Daniel Cuenca, interpretado por Juan Pablo Fuentes, representa la pasión, la aventura y el espíritu revolucionario; mientras que Antonio Zavalza, encarnado por Iván Amozurrutia, simboliza la estabilidad, la razón y la vocación médica. Ambos personajes forman parte fundamental del crecimiento personal de Emilia y del conflicto emocional que atraviesa la historia.

MUJERES LEJOS DE LOS ESTEREOTIPOS

Más allá del componente romántico, la serie destaca por presentar mujeres con aspiraciones, contradicciones y convicciones propias. Emilia, Milagros, Josefa y otros personajes femeninos participan activamente en la historia y reflejan distintas formas de enfrentar una época de transformaciones políticas y sociales.

La adaptación conserva así uno de los rasgos más característicos de la obra de Mastretta, la creación de personajes femeninos que desafían las expectativas de su tiempo y buscan definir su propio destino.

UNA PRODUCCIÓN DE GRAN ESCALA

Para recrear el México prerrevolucionario, la serie utilizó decenas de locaciones en Puebla, Ciudad de México y San Luis Potosí, además de foros y estudios especializados. La producción reunió a miles de colaboradores, cientos de proveedores locales y un amplio equipo artístico y técnico.

El cuidado en la ambientación, el vestuario y la recreación histórica busca trasladar al espectador a una etapa decisiva del país, donde los cambios políticos avanzan en paralelo con la transformación personal de los protagonistas.

La llegada de “Mal de amores” a Netflix permite acercarse a la obra de Ángeles Mastretta, tanto a lectores como espectadores de distintas generaciones.