¿La Luna desaparecerá? Así podrá verse el eclipse lunar de agosto desde Durango

El cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto, cuando un eclipse parcial de Luna podrá observarse desde México y, si las condiciones meteorológicas lo permiten, también desde Durango.

Aunque está clasificado como parcial, el fenómeno será particularmente llamativo, pues más del 96 por ciento de la superficie lunar quedará cubierta por la sombra de la Tierra, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). Por momentos, únicamente permanecerá iluminada una franja delgada del satélite.

¿A qué hora comenzará el eclipse en Durango?

En Durango, la fase penumbral comenzará aproximadamente a las 19:23 horas del jueves 27 de agosto. En ese momento, la Luna estará cerca del horizonte este-sureste y el oscurecimiento será todavía tenue, por lo que podría resultar difícil percibirlo.

La parte más evidente comenzará alrededor de las 21:12 horas, cuando la Luna ingrese en la sombra más oscura de la Tierra. Conforme avance la noche, una porción cada vez mayor del disco lunar parecerá desaparecer.

El punto máximo se alcanzará aproximadamente a las 22:12 horas, momento en el que casi toda la superficie lunar estará oscurecida. La fase parcial terminará cerca de las 23:13 horas, aunque la etapa penumbral continuará hasta aproximadamente la 01:01 de la madrugada del viernes.

En total, el fenómeno se extenderá durante más de cinco horas, aunque el periodo de mayor interés visual durará alrededor de dos horas.

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¿Por qué ocurren los eclipses de Luna?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, provocando que la sombra del planeta se proyecte sobre el satélite natural.

En esta ocasión, la alineación no será completamente exacta, por lo que una pequeña parte de la Luna permanecerá fuera de la sombra más oscura. El resto podría adquirir tonalidades rojizas, cobrizas o anaranjadas debido a la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la superficie lunar.

A diferencia de un eclipse solar, este fenómeno puede observarse directamente sin lentes especiales ni filtros de protección. Tampoco será necesario contar con un telescopio, aunque unos binoculares permitirán apreciar con mayor detalle el avance de la sombra.

Para disfrutarlo, será recomendable buscar un lugar con poca iluminación artificial y una vista despejada hacia el este. El principal obstáculo para observarlo desde Durango serían las nubes o lluvias que pudieran presentarse esa noche, por lo que será necesario consultar el pronóstico meteorológico conforme se acerque la fecha.