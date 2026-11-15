La 'malvada' Claudia y los niños llorones de Viena

Ahora sí que la presidenta Sheinbaum sorprendió a todos, especialmente a la derechizamexicana, con la contundente respuesta que ella y su equipo dieron al escándalo del INE y su expresidenta, Guadalupe Taddei, a quien se le acusaba de pertenecer a MORENA y pretender - una vez más- que este sería el final del partido y del gobierno de la 4T. Nunca se imaginaron que Claudia reviraría -y reviraría en serio- hasta destapar la cloaca que alcanza hasta al propio Lorenzo Córdova, expresidente del INE (2014 – 2023), y a otros destacados miembros de la derechiza.

Como si la derechiza fuera dueña de la maldad y la intriga política en México, nunca pensó en una respuesta así de malévola de la presidenta Sheinbaum, que pagó con la misma moneda con la que se comercia en la oposición desde hace mucho tiempo. Queda claro que Claudia también puede ser cruel y despiadada, con la diferencia de que casi siempre habla con la razón de su lado, como ha quedado demostrado con datos, cifras, fechas y hasta la cándida auto confesión de culpas de algunos personajes.

En mi opinión, la inusual reacción de Claudia obedece, por un lado, al hartazgo de los escándalos políticos de algunos funcionarios del gobierno anterior, que le ha tocado enfrentar a ella, sin haber tenido responsabilidad alguna, ni en tiempo ni en forma y, por otro, detener el burdo intento de la derechiza en dañar la imagen de MORENA y, con ello, el de su propio gobierno. Al actuar así, la presidenta manda dos mensajes: diferenciarse cada día más de su antecesor, aunque sin romper con él, y endurecer su postura frente a la violenta derechiza, que quiere recuperar el poder a la mala.

En primer lugar, la presidenta Sheinbaum deslindó aMORENA de Taddei desde el inicio del escándalo, sin importar las consecuencias que pudieran venir sobre aquélla, a la que no considera ni aliada, ni funcionaria pública afín al movimiento de la 4T. Tampoco negó o escondió los probables malos manejos económicos y financieros de Taddei; al contrario, pidió investigaciones y auditorías por todos lados, a fin de esclarecer responsabilidades, y hasta la obligó -sutilmente- a renunciar a su cargomientras se conocen los resultados.

En segundo lugar, la presidenta Claudia fue a fondo al demostrar que Taddei no representa a MORENA por ningún lado, pues, formalmente, ella sigue una trayectoria en el servicio civil demás de 20 años dentro del INE que, paramás señas, fue elegida en tiempos de Lorenzo, como presidente de la OPLE de Sonora en 2014. Además de que su elección como presidenta del INE se dio por insaculación, al no alcanzar la mayoría en el congreso, con el voto de todos los partidos, excepto el deMovimiento Ciudadano, e incluyendo al desaparecido PRD.

En tercer lugar, el escándalo abrió una caja de pandora, donde varios miembros de la derechiza cantaron y se confesaron culpables de varios delitos electorales: Vicente Fox aceptó su culpa en el fraude electoral de 2006, al “ayudar a Calderón a ganar la elección”; Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE en esos tiempos, trató de enmendar la plana, diciendo que “Fox no controlaba los votos”, sólo le falto decir que “los votos los controlé yo”; y finalmente, el propio Lorenzo delató el duopolio que existe dentro del actual INE desde sus tiempos, con lo que se confirmó que los probables malos manejos del instituto pudieran venir desde su administración.

Vaya concierto de lenguas muertas de los niños cantores de Viena.

En cuarto lugar, al verse sorprendida y de espaldas a la pared, la derechiza hace uso ahora de los niños llorones de Viena, para tratar de desacreditar a la presidenta por su actuación, hablando de los valores de que debe observar en su cargo, como si le estuviera prohibido defenderse de las infamias y maquinaciones perversas del enemigo. No sé si sólo sea en este caso, perome parece que la presidenta Sheinbaum está dispuesta a enfrentar y responder cualquier otra infamia de la derechiza, ya que por ningún motivo dejará que se afecte a su gobierno.

Así que, de ahora en adelante, cualquier ataque al movimiento de la 4T, especialmente al gobierno de la presidenta Claudia, será contestado, no sé si por la propia presidenta o por el mismo movimiento, pero con una gran ventaja de su lado: todos losmales del país tienen su antecedente en los gobiernos del viejo régimen o PRIAN, como es la corrupción, la violencia o la impunidad.

Todo esto me lleva a concluir que la presidenta Claudia también tiene límites y, quizá, hasta otra personalidad que nadie es capaz de imaginar, cuando decide que hasta aquí de la corrupción de funcionarios públicos y hasta aquí de las intrigas de la derechiza.

Y tiene razón. Hasta ahora ella se habíamostrado tolerante con los excesos de la derechiza, que de todo hace un drama mayor, dejando incluso en entredicho el posible logro al señalar o descubrir un acto de corrupción, como ahora en el INE que, si bien existen argumentos sólidos, su obsesión por destruir a MORENA y recuperar mágicamente el poder -sin esfuerzo, sin ideas, sin propuestas, ni organización- la lleva a cometer excesos y errores de forma y fondo, que echan por la borda cualquier esfuerzo.

Por cierto, la contundente derrota de Trump y los republicanos en EU, hace una semana, es también una derrota política de la derechiza mexicana, pues otro intento por recuperar el poder era la vía de la intervención extranjera de EU, la cual ha quedado descartada y desacreditada por completo.

Así que la “malvada” Claudia seguirá respondiendo y desbaratando cada una de las infamias de la derechiza,mientras los niños llorones de Viena seguirán cantando sus derrotas y esperando a otromodernoMaximiliano que la salve del ostracismo.

*Politólogo (UAM) y exdiplomático