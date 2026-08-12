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¿La Marina ya está en Durango? Captan unidad circulando por la capital

La presencia de estos elementos ha alertado a los habitantes de esta ciudad.

¿La Marina ya está en Durango? Captan unidad circulando por la capital

¿La Marina ya está en Durango? Captan unidad circulando por la capital

REDACCIÓN WEB
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A la redacción de El Siglo de Durango llegó una fotografía en donde se observa una unidad de la Secretaría de Marina en una zona de la capital duranguense, lo que ha alertado a los habitantes por su presencia. 

Los hechos ocurren horas después de que se reportó un ataque armado a un campamento militar en Tayoltita, en donde se presume que hubo varios fallecidos. 

Según la información obtenida, la camioneta con varios elementos fue captada sobre el bulevar Domingo Arrieta, esto luego de que trascendió que algunos grupos del Ejército Militar dejaron el estado para continuar con los operativos en estados vecinos. 

Pese a esto, no hay una confirmación oficial que asegure que esta fuerza federal se quedará en la ciudad o se mueva por el estado, por lo que también podría suponerse que solo van de paso hacia otra ciudad. 

Foto: El Siglo de Durango
Foto: El Siglo de Durango


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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