La mayoría de las quejas por construcción de planta en Lerdo no han sido ratificadas: CEDH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) está dando seguimiento a las quejas que presentaron ejidatarios por la construcción de una planta de fertilizantes cerca del Cañón de Fernández, informó la presidenta de dicho organismo autónomo, Karla Alejandra Obregón Avelar.

“Nosotros hemos recibido algunas quejas efectivamente, y estamos dando el trámite normal del procedimiento jurisdiccional. Nuestra visitadora, que se encuentra en Gómez Palacio, la segunda visitadora, ha estado también muy al pendiente atendiendo a las personas directamente y conociendo el proyecto para poder brindar información”, indicó.

En tal sentido, dio a conocer que no se han ratificado dichas quejas . “Estamos en la etapa de ratificación de las quejas. Si destacar que la mayoría de ellas no han sido ratificadas, tenemos muy pocas ratificadas y que, derivado de ellas, pues se iniciará el procedimiento no jurisdiccional de queja”, mencionó.

Asimismo, informó que varias de las personas que presentaron las quejas no han sido localizadas. “Para ratificar sí efectivamente hay un plazo que nos establece la ley o cuando las personas no son localizadas, porque hay que decirlo también, muchas de ellas no hemos podido localizar a los que presentaron las quejas directamente, estamos haciendo una labor desde la Segunda Visitaduría para localizarlos y poder establecer una comunicación con ellos y también con las autoridades competentes, porque, en este caso, la mayoría de los permisos son de carácter federal”, estableció.

Por lo que dijo que se tendrá que analizar si las quejas se quedan en la Comisión local o se canalizan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).