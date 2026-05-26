¿La mejor hora para desayunar existe? Esto dice la nutrición

Para muchos especialistas en salud y nutrición, el desayuno no solo es la primera comida del día, también es uno de los hábitos que más influyen en la energía, el metabolismo y el rendimiento físico.

Y es que en los últimos años, estudios sobre crononutrición han demostrado que desayunar temprano, especialmente durante la primera hora después de despertar, puede traer beneficios importantes para el organismo.

EL MEJOR MOMENTO

Expertos señalan que el horario ideal para desayunar suele ubicarse entre las 6:00 y las 10 de la mañana, ya que en ese periodo el cuerpo procesa mejor los nutrientes y regula con mayor eficiencia los niveles de glucosa e insulina.

Además, mantener una rutina de alimentación por la mañana ayuda a evitar picos de hambre durante el día y favorece hábitos más saludables.

En el mundo fitness, cada vez más entrenadores y nutriólogos recomiendan prestar atención no solo a lo que se come, sino también al momento en que se hace. Un desayuno balanceado con proteínas, fibra y carbohidratos complejos puede mejorar la concentración, aportar energía para entrenar y contribuir a una mejor recuperación muscular.

Aunque cada cuerpo tiene necesidades distintas, la evidencia científica coincide en algo, comenzar el día con una buena alimentación y sin saltarse el desayuno puede marcar una diferencia positiva en la salud y el bienestar a largo plazo.