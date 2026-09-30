'La mejor presidenta del mundo': AMLO dedica nuevo libro a Sheinbaum tras reaparecer

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció y dedicó su más reciente libro titulado "Pueblo" a Claudia Sheinbaum, "la mejor presidenta del Mundo", dijo.

A través de un videomensaje, habló de los distintas transformaciones que ha vivido México y aseguró que "le ha ido bien, está feliz", en la quinta "La Chingada" en Palenque, Chiapas.

"Mi ciclo, estoy muy contento, feliz, tengo motivos para eso. Logramos entre todos, desde abajo transformar al país", aseguró.

"La Revolución costó muchas vidas porque los chacales del Porfiriato, militares y el embajador de Estados Unidos en México, Wilson. El peor embajador que ha habido de toda la historia desde que tenemos relación con Estados Unidos, acabamos de cumplir 200 años. El primer embajador Poisen, pero era metiche, casi todos han sido metiches y presionan, pero ninguno ha sido siniestro como otros que han buscado derrocar al presidente y vicepresidente", recordó.

Destacó que el expresidente Lázaro Cárdenas tomó en cuenta al pueblo. Continuó su mensaje y mencionó la historia de los expresidentes.

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El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció con el fin, dijo, de anunciar su nuevo libro "Pueblo", publicado por la editorial española Planeta.

Así lo anunció el exmandatario federal a través de su cuenta de X. "Amigas y amigos. En esta ocasión les presento mi nuevo libro: Pueblo. El anterior, Grandeza, trata sobre la dicha de vivir en un país con profundas raíces culturales, valores y espiritualidad", comentó.

Declaró que en un inicio iba a ponerle "Gloria", con el fin de contar la historia política de México, pero "decidí mejor, con el mismo propósito, llamarle Pueblo".

"A pesar de que la sola palabra le cause molestia a algunos que olvidan que en una auténtica democracia, el soberano, el que manda, perdón por repetirlo, es el pueblo", declaró.

Expresó que con las obras "Grandeza" y "Pueblo" acaba de sustentar al Humanismo Mexicano, "concepción y modelo alternativo aplicado por el movimiento de la Cuarta Transformación", cuya esencia se puede definir en una frase: Por el bien de todos, primero los pobres", concluyó.

Por su parte, su esposa Beatriz Gutiérrez Muller lo felicitó en X: "¡Felicidades, mucho trabajo detrás!".