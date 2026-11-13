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La memoria del gusto

La memoria del gusto

La memoria del gusto

JUAN VILLORO
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El coronavirus tiene efectos dormidos que despiertan mucho tiempo después del contagio. En forma desconcertante, la enfermedad difiere sus daños. De pronto, quienes se aliviaron de la amenaza respiratoria presentan síntomas que nada tienen que ver con eso. Uno de los más frecuentes es la tardía pérdida del gusto.

Cené en Monterrey con el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince y me sorprendió el rigor con que preguntaba por ciertos ingredientes que no le eran familiares. Pensé que padecía algún tipo de alergia, pero su interés era de orden poético: necesitaba saber de qué estaban hechos los guisos para evocarlos a través de la memoria. Ha perdido el sentido del gusto y ahora se alimenta de recuerdos.

Escrito en: OPINIÓN EDITORIALES gusto, coronavirus, orden, rigor

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