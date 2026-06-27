La Mesa Redonda Panamericana de Durango cierra ciclo con sesión

La riqueza cultural de Chile y la historia de dos de los barrios más emblemáticos de Durango se convirtieron en los ejes de una tarde dedicada al conocimiento, la identidad y el intercambio cultural durante la sesión correspondiente al mes de junio de la Mesa Redonda Panamericana de Durango.

Reunidas en su casa sede, las integrantes de la asociación celebraron un programa que, además de rendir homenaje al país sudamericano, permitió recorrer parte del pasado de la capital duranguense mediante dos conferencias que despertaron el interés de las asistentes.

La sesión, encabezada por la directora María Lucila Córdova Medina, inició con los honores a la Bandera de México y a la enseña nacional de Chile, así como con la interpretación del Himno Nacional Mexicano, el Himno de Chile, la oración y el lema panamericano, reafirmando el espíritu de fraternidad que caracteriza a este organismo.

UN RECORRIDO POR CHILE

La socia Perla Guadalupe Valdez Rincón, representante de Chile dentro de la Mesa Redonda Panamericana, fue la encargada de presentar una exposición dedicada al país homenajeado.

Durante su participación ofreció una semblanza sobre el significado de la bandera chilena, así como un panorama de la geografía, organización política, economía y riqueza cultural de esta nación considerada la más larga y estrecha del mundo.

La ponencia también recordó algunas de las figuras más representativas de Chile, entre ellas el poeta Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura, además de Gabriela Mistral, Isabel Allende, Pablo de Rokha y Vicente Huidobro, exponentes que han dado proyección internacional a las letras chilenas y forman parte esencial de la identidad cultural del país.

Las asistentes conocieron además aspectos relacionados con el folclore, la música, la diversidad de paisajes y el patrimonio natural que distinguen a esta nación sudamericana.

UN VIAJE AL PASADO DE DURANGO

La jornada continuó con la conferencia impartida por el historiador e investigador Javier Guerrero Romero, quien condujo a las asistentes por un recorrido histórico de los barrios de Analco y Tierra Blanca, dos espacios fundamentales para comprender el origen y desarrollo de la ciudad de Durango.

Durante su exposición explicó que Analco constituye el asentamiento más antiguo de la región, fundado en 1558, cinco años antes de la fundación de la Villa de Durango. Su nombre, proveniente del náhuatl, significa “al otro lado del río” o “a la orilla del agua”, en referencia al antiguo cauce que separaba este poblado indígena del naciente centro urbano.

Respecto a Tierra Blanca, explicó el origen de su nombre, relacionado con la intensa actividad de producción de cal que se desarrollaba en la zona y cuyo polvo cubría calles y viviendas, otorgándoles el característico color blanco que terminó por identificar al barrio.

La conferencia permitió redescubrir parte del patrimonio histórico de Durango y recordar la relevancia de estos barrios, que conservan más de cuatro siglos de historia y continúan siendo testimonio del crecimiento de la ciudad.

CIERRE DE CICLO

La directora María Lucila Córdova Medina agradeció la participación de las expositoras y de las asistentes, al tiempo que expresó su reconocimiento por la confianza depositada en ella durante el periodo 2025-2026, ciclo que concluyó con esta sesión.

Como parte del encuentro, las integrantes de la Mesa Redonda Panamericana disfrutaron de un convivio ofrecido por las socias Sonia Flores Cisneros y María Teresa Gándara Moreno, cerrando una jornada de cultura,historia y espíritu panamericanista.